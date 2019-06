Desesperado reclamo a una obra social por un joven que debe ser intervenido

131526

Información General Alejandro tiene 17 años y sufrió un grave accidente en 2018

Adriana Medina es la madre del joven y dialogó con Canal Local. Debe someter a su hijo a una craneoplastía pero no tiene respuesta de la obra social de Choferes de Camiones.



Canal Local dialogó con Adriana Medina que mantiene un reclamo desesperado con la obra social del Sindicato de Choferes de Camiones.



Su hijo, Alejandro Barrionuevo, tiene 17 años y sufrió un gravísimo accidente el pasado 29 de noviembre de 2018 cuando viajaba en moto y el rodado quedó incrustado bajo un Volkswagen Polo en Pellegrini y Calle 118, a 200 metros de ruta 226.

"Pedimos craneoplastía. El molde se lo hicieron y también la tomografía. Esto tardaba 40 días hábiles" y las semanas siguen pasando sin respuesta. A esto "se agrega la rehabilitación de Alejandro. Presentamos los papeles para un centro de alta complejidad por el estado en que el está" pero por el momento no les brindan "ninguna novedad".



"¿Quién se va a a hacer responsable si a Alejandro le pasa algo?", aclara con dolor la mujer en la entrevista. "No se ríe. No come. No mastica. Lo vemos en el día a día" por el "retraso que está teniendo".



Adriana es sostén de familia y actualmente necesita la ayuda de la comunidad. Agregó que "el intendente está al tanto, he recibido ayuda de ellos con mercadería".

"Todos los lunes me voy a parar afuera de la obra social. De promesas estoy podrida, cansada. El sufrimiento lo llevo yo que estoy viviendo al lado de mi hijo y voy a estar al hasta lo último, hasta que no tenga más aliento. Necesito una respuesta. Estamos hablando de un adolescente que ni siquiera empezó a vivir su viva".