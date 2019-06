131534

Política Vidal y Macri inauguraron un Metrobus en Quilmes

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresó: "Esta es la muestra de que todo lo que hicimos juntos en la Ciudad está pasando en la Provincia y en toda la Argentina" al dejar inaugurado esta mañana el nuevo Metrobus Calchaquí en Quilmes.



Vidal acompañó al presidente, Mauricio Macri, durante el acto de apertura donde remarcó: "Cuando el Metrobus empiece a funcionar, 140 mil bonaerenses van a viajar mejor, van a estar más seguras, van a tener un techo que las proteja cuando llueve, las personas con discapacidad van a tener rampas y los choferes van a poder hacer mejor su trabajo".



La mandataria sostuvo que "miles de personas ya están disfrutando, no solo de los corredores de Metrobus de la Ciudad, que Mauricio empezó cuando era jefe de Gobierno y nadie creía en este proyecto, sino en la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, en Morón, en Tres de Febrero, en La Matanza, que son una realidad. Ya hicimos 50 kilómetros de Metrobus en la provincia, y vamos por 100 más si la gente nos vuelve a elegir".



Acompañada también por el intendente local, Martiniano Molina, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, Vidal resaltó: "Hace cuatro años decidimos dejar atrás la resignación, dijimos basta a que nos digan que no podemos y empezamos a trabajar juntos. No es un acto, es lo que va a seguir pasando en toda la provincia y en todo el país", finalizó la gobernadora.



Detalles del nuevo Metrobus Calchaquí



Gracias a una inversión de $800 M, el nuevo corredor permite reducir en casi 20% el tiempo de viaje y benéfica a un total de 253 mil personas por día entre vecinos, automovilistas y usuarios de transporte público. De ellas, 140 mil son pasajeros de colectivos.



Con una extensión de 8,7 km, de los cuales 5.5 km son exclusivos para colectivos, el nuevo Metrobus circula por las avenidas Los Quilmes y Calchaquí. Por el nuevo corredor circulan 10 líneas de colectivos: 85, 98, 129, 148, 159, 257, 293, 324, 582 y 584 y contará con 89 servicios de transporte público por hora. Es el quinto Metrobus construido en la Provincia, que en total suman 44,6 km en funcionamiento en el conurbano bonaerense.