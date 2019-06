Barrio Paulownia: "Estamos reclamando algo que va contra nuestros derechos preexistentes"

131544

Información General Sin respuestas del HCD ni del Municipio, recurrirían a la Provincia

Ese sector de la ciudad que incluye 40 viviendas fue rezonificado como "industrial". Mientras se reservan el derecho de iniciar acciones legales, sostienen que previamente a la aprobación de la ordenanza "no se hizo una evaluación de impacto ambiental ni social".

La situación afecta a unas 40 familias y la aparente desidia con que es tratado el caso les llevó a emitir una nota presentada en el HCD local el 28 de mayo "planteando desde cuándo estamos haciendo el reclamo. Nos pidieron la entrega de un proyecto para esa ordenanza que consideramos que hay que cambiar. En definitiva, es cambiar un artículo de la ordenanza; es desafectar nada más que una chacra".

"Llevamos una nota a cada uno de los bloques en repudio de que nadie nos contesta; ésa es la realidad", definió, ante las infructuosas gestiones iniciadas hace ya más de 4 meses para revertir un artículo de la Ordenanza 4074/17, que

Esta ordenanza de zonificación "viene del año 2009, luego fue reemplazada en 2011 y en 2014. ¿Pero qué hacen en 2017? Juntan todas las ordenanzas e incorporan la chacra donde estamos nosotros como zona industrial". En ese momento "unifican las 3 ordenanzas en una, donde en las 3 ordenanzas anteriores estaban los 3 parque industriales de Olavarría, quiere decir que nosotros, al presentar una medida judicial, una cautelar o lo que sea, estamos interfiriendo en esa convalidación de ordenanza. Aparentemente, la falta de respuesta o el silencio del Ejecutivo es que están trabajando con esa ordenanza en La Plata sin cambio alguno", denunció Fernández.

Para lograrlo, "presentamos el proyecto, muy completo, justificando el por qué de esa petición y (el concejal José Luis) Arguiñena, que es quien está en Planeamiento, se comprometió a darnos una respuesta a la semana siguiente a través del Ejecutivo, que es quien nos tiene que responder. A la semana siguiente nos citan el día martes, vamos y nadie tenía una respuesta. Entonces pedimos hablar con Arguiñena, nos dijo que el había ido al Ejecutivo pero nadie le estaba dando respuesta".El rechazo al reclamo llevó a los vecinos a improvisarse como dirigentes barriales y formaron una asociación vecinal con el propósito de impulsarlo. Luego de esa fallida reunión "nos reunimos y decidimos entregar una carta planteando la cronología de nuestros reclamos y la respuesta que no hemos tenido". Sin embargo, "ese mismo día a los industriales les responden que ya estaba la prefactibilidad de la ordenanza y ellos aparentemente iban a tener solucionado el problema".

En síntesis, "la última comunicación que tuve con La Plata es que ya llegó el pedido de entrevista y que nos van a responder, aparentemente esta semana, a esta citación y a esta entrevista porque creemos que es una ordenanza que no debe salir convalidada: el 22 de enero iniciamos el reclamo y el 29 de enero entró la ordenanza en La Plata".Puntualmente, "estamos reclamando algo que va contra nuestros derechos preexistentes, que es la vivienda.Al lado de mi casaquinta han construido 5 galpones, entre ellos una metalúrgica, y casa por medio hay un galpón con agroquímicos".De no haber una respuesta positiva "estamos asesorados ySi la ordenanza siguió su curso de convalidación, sostenemos que pura y exclusivamente ha sido un apremio político porque para convalidar una ordenanza se deben cumplir muchos pasos, por lo cual lleva muchos años".La polémica y la falta de respuestas han repercutido con fuerza en el plano anímico: "Estamos en esa encrucijada. Algunos días bien y animados porque creemos que nos van a escuchar y nos van a dar una respuesta y hay días que estamos mal porque es una situación donde son 8 terrenos que habrá en esa chacra".El retraso en revertir una situación que involucra al HCD y al Ejecutivo local se debería "simplemente, sostenemos ahora, a que es una cuestión política". En el barrio, "no hay infraestructura para una zona industrial porque la luz la llevamos nosotros, el gas lo llevamos nosotros y ni siquiera hay una infraestructura de caminos", subrayó Fernández.Marcela Fernández, titular de la asociación vecinal barrio Parque Paulownia, planteó que para las autoridades municipales en la Ordenanza 4974/17 "todo está bien". Sin embargo, se permitió dudar de esas certezas porque "para convalidar esa ordenanza no hay certificación ambiental ni social".Ambas evaluaciones se deben realizar previamente y son "un requisito importante para zonificar o para determinar una zona como industrial" aunque "ellos (el Municipio) dicen que esto no es industrial porque es comercial y logística", aseguró la dirigente.Pese a esas afirmaciones, Fernández sostuvo que "el barrio está en una zona industrial porque se dividen en de primer grado, que son los parque industriales propiamente dichos; segundo grado, que es manufactura; y tercer grado, de industria, comercio y logística". En este último caso, "también se necesita una certificación, que es lo que hemos planteado pero no tenemos respuesta".Existe la posibilidad de que los vecinos accionen también en el nivel provincial. Marcela Fernández confirmó que "nos comunicamos a La Plata, se pidió una audiencia con el director de la DOT (Dirección de Ordenamiento Territorial)".En un principio "nos dijeron que a personas particulares no nos daban audiencia pero como hemos formado una asociación vecinal, se envió un pedido de audiencia porque el director ha recibido a los industriales y al Ejecutivo para trabajar con esta ordenanza pero a nosotros, que somos partícipes, no", lamentó.Fernandez preside la asociación vecinal que "ya está aprobada. Le pusimos nombre al barrio: Parque Paulownia. Paulownia son unos árboles que vulgarmente se llaman kiri, que oxigenan el medio ambiente 10 veces más que cualquier árbol. Me interioricé en un proyecto de forestación que tiene San Luis hace muchos años y entre todos los vecinos compramos 50 plantas que distribuimos en los frentes de nuestras casas y ya están plantados".