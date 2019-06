La empresa Osole y las alternativas de contar con calefacción y electricidad con energías renovables

131575

Información General Cuidado ambiental y ahorro

Estamos en un tiempo de transformación cultural que está asociada al cuidado del ambiente y el ahorro. Osole es una empresa de la ciudad que se encarga de la instalación de equipos que toman del sol lo necesario para calefaccionar ambientes o hacer funcionar los aparatos eléctricos.

Hay una generación que ya está concientizada sobre los perjuicios que se producen al medioambiente cuando en diferentes espacios actuamos sin conciencia. Los chicos ya tienen otra mentalidad: juntan los papeles, conocen qué residuos son reciclables y cuáles no, están familiarizados con la cuestión ambiental.



El equipo de Osole Energías Limpias de nuestra ciudad trabaja educando y llevando información a aquellos que ven una alternativa de ahorro y cuidado de la naturaleza en los equipos que ofrecen.



Se trata de una empresa que dirigen Gustavo Santillán y Natalia Rodríguez, y trabaja hace cinco años con la marcha Schneider que provee paneles solares (fotovoláicos), con termos solares y en energías producidas a partir de lo eólico. Realizan la venta, instalación y mantenimiento de equipos en domicilios, instituciones y empresas de la ciudad y la zona.



Para eso, trabaja fundamentalmente explicando en qué consiste el sistema que ya está super expandido en países como Europa y que significa una inversión a largo plazo. "Cada equipo se acomoda a cada hogar, no todos tenemos la misma predisposición de electrodométicos o el mismo uso en todos lados. Hay que hacer análisis de consumo y podemos sacar promedios y ver cuál es el equipo que se adapta a cada necesidad, con facturas de la luz". Para eso explicaron que "no es lo mismo que tengas mayor consumo de noche que de día, cambia y se reforma el equipo para que supla la necesidad en determinado horario", lo interesante es que para que el gasto no sea innecesario "nosotros hacemos análisis, y vemos si es viable que instalen el equipo fotovoltáico porque quizás es un costo que tenés que amortizar en determinado tiempo". Este punto es fundamental porque en esto, hay mucha desinformación y por ese motivo algunos optan por las compras por internet que no se ajustan a sus necesidades. Lo ciesto es que "cuando se conoció que teníamos disponible energía gratis, se ultilizó el desconocimiento para vender cualquier cosa, compraron cosas que se rompen y no tienen respuestas para arreglarlas".



Al mismo tiempo, sus consejos están vinculados a diversas variables y hasta aconsejan lo mejor para cada zona, por ejemplo "en cuanto a los termos solares en zonas frías recomiendan los tubulares y no de placa plana porque dan mejores resultados".



Inyectar a la red



En noviembre de 2018 la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación reglamentó la Ley N° 27.424 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta norma permite que mediante la instalación de Equipos de Generación Distribuida, como paneles solares, los usuarios puedan generar energía eléctrica para el autoconsumo e inyectar los excedentes a la red de distribución, en escala residencial y comercial/industrial. Según contaron los titulares de Osole, "en Olavarría estamos trabajando para que se homologuen y habilite la inyección para que el común de las personas sean generadoras, y que a su vez de ser renovable puedan usarla e inyectarla a la red. Al mismo tiempo, así se puede vender al proveedor de energía". Si bien existe la Ley, lo que resta es que Coopelectric instale medidores bidireccionales para que el excedente de energía (lo no consumido) pueda ser inyectado a la red y en el prorrateo del mes, lo que se le inyectó a la cooperativa sera descontado del uso".



Lo que reconocieron es que con medidas como esta, se puede afirmar que "el Estado está dando mucha importancia al tema aunque no se interesan por lo individual sino que lo hacen en empresas o Municipios y de ese modo la gente ve que es algo seguro".



Información y conciencia



Muchas personas aún no conocen de los beneficios de utilizar energías renovables y por eso, Gustavo y Natalia informan, expanden lo que saben y se acercan a escuelas para que los más chicos vayan creciendo con esa conciencia y responsabilidad ambiental. "Los viejos vamos a quedar a un lado porque inevitablemente cuando quiéramos darnos cuenta, ya lo vamos a estar usando todos", reconoció Natalia, porque "a los jóvenes les importa, están mas familiarizados y deberíamos pensar en qué les dejamos a ellos como ecosistema". Lo que consideran es que "hay una movida más fuerte y para ellos es lo más normal. Aunque si salimos de la provincia y vamos al norte vemos escuelas con paneles, termos solares, vemos cómo tratan al agua porque no la tienen tan fácil".



Desde Osole consideran que es necesario que para que se produzca el cambio cultural y en el consumo energético, hay que brindar muchos datos, "queremos que vean para qué sirve, por eso damos charlas a scouts, en escuelas, porque no solo se trata de cuidar la tierra y los costos no son tan inalcanzables como creen". Lo que buscan es "que la gente busque alternativas, que teniendo un panorama tome la decisión más eficiente" porque "estamos muy cómodos" pero hay que pensar en qué es lo mejor para nuestro hogar y nuestro ecosistema.





Colectores solares y tanques térmicos



Los tanques térmicos almacenan el agua generada por los colectores solares (planos y/o heat pipe) y mantienen el calor gracias a su aislación térmica de alta densidad y gran espesor. Adicionalmente cuentan con una o dos serpentinas dependiendo del uso.



Para complementar el agua caliente son ideales los modelos que cuentan con una serpentina. Los tanques de doble serpentina son más utilizados para aplicaciones duales que dan aporte simultáneo al agua caliente y a sistemas de calefacción de piso radiante o radiadores. También es posible derivar la energía excedente al circuito de climatización de la piscina en primavera y verano.



Con un equipo térmico solar se ahorra el 80 por ciento del consumo de gas en el calentamiento de agua, y el ahorro es inmediato. Funciona con rayos UV que están presentes aunque no veamos el sol. Al mismo tiempo se brinda un kit de respaldo y baterías.





Colocación



Todos los equipos y sistemas que ofrece Osole se pueden conocer acercándose al local de calle Pringles 3554 o bien llamando al 2284-15710821. El horario de atención es de 8 a 13 horas de lunes a sábados. La empresa cuenta con seis personas que trabajan en energías renovables desde hace más de cinco años. Si bien en el campo es donde más trabajo poseen por falta de tendido eléctrico, en empresas, instituciones y domicilios también ofrecen sus servicios.