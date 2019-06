Delpiani: "El Municipio debe hacerse cargo del hambre y poder dar una respuesta"

"Sí, estoy trabajando. En realidad yo siempre estuve con José (Eseverri). Si bien tuve una participación mucho menos activa durante un periodo, nunca hubo un alejamiento. Siempre consideré a José como el líder y quien en este momento puede conducir la construcción de este nuevo espacio". Las palabras son de Cristian Delpiani quien se desempeña como coordinador de los equipos que diseñan un programa de gestión municipal en el marco de la campaña que, sin confirmación oficial de precandidato a intendente, tiene al ex jefe comunal como referente.Delpiani contó la labor que lleva adelante, el diagnóstico de la actualidad local y las urgencias a atender desde una eventual recuperación del Ejecutivo local. "Siendo electos se gestiona a partir del 10 de diciembre. No podés llegar y pensar qué hacer" subrayó para destacar la labor de quienes forman parte de las comisiones de elaboración de políticas públicas.En esas comisiones, contó, se integran los "eseverristas" de siempre con jóvenes que se incorporan ahora a la política. Para estos últimos, Delpiani tiene una consideración especial: "tenemos que mostrarles que se puede, que existen espacios y alternativas de trabajo pensadas desde una construcción con base sólida, con una propuesta de cara a una posible gestión".Ahora, ¿se verá a Delpiani en una candidatura en la lista del eseverrismo? "No. No hemos hablado nada de candidaturas. Estoy abocado a este trabajo de los equipos técnicos y de conformación del espacio, del trabajo territorial con José y con otros compañeros" fue su respuesta.-Estamos desde hace bastante -mes y medio, un poco más- con el armado de una propuesta de gobierno. Estuvimos trabajando en comisiones y el desafío fue coordinar los equipos de trabajo y poder darle una mirada integral y de transversalidad a todas las comisiones que tienen como objetivo pensar políticas publicas.-En realidad cuando hablamos de integralidad o transversalidad es poder pensar una política pública que no sólo haga foco de infraestructura o obra pública, sino que se pueda ver cómo la llegada de una obra a un barrio puede impactar y cómo se pueden trabajar otras cuestiones como lo social, lo sanitario, lo cultural, con accesibilidad de ese vecino hacia la territorialidad de la ciudad.-Los grupos se han conformado básicamente con gente que tiene experiencia de gestión y de trabajo en la política desde la función pública, pero también con un gran aporte y gran sumatoria de gente nueva. Sobre todo jóvenes que nos han permitido tener una mirada mucho más amplia. No sólo queda en el aporte de las ideas, se puede tomar el compromiso que transmiten los jóvenes y el entusiasmo para aportar y para poder también gestionar estas actividades.Delpiani contó que "venimos hace ya un tiempo largo recorriendo barrios, en reuniones familiares, pequeñas. No vamos a prometer nada, simplemente vamos a recoger cuál es la vivencia de ese ciudadano, la situación de su barrio, qué le preocupa, qué ideas tiene para aportar a una posible gestión". Consideró que ese contacto es "un insumo sumamente rico. A la hora de gobernar uno tiene que tenerlo muy presente, el gobierno es en función de las necesidades y los intereses de los ciudadanos".-Creo que hay un denominador común, la ausencia del Estado que hace que el tejido social se debilite y empiecen a suceder cuestiones que quizás hace un tiempo pensábamos que se superaban. Cuando uno habla del tema del hambre, no utiliza fácilmente el concepto ni pretende hacer política con la necesidad. Es conocer la realidad y saber que hay que abordarla.-El gobierno local tiene que tener los recursos y la disponibilidad de poder resolver esta situación. Hay situaciones en las cuales el Municipio tiene autonomía para decidir y actuar en la urgencia, un programa de seguridad alimentaria. El Municipio debe de hacerse cargo de la problemática del hambre y poder dar una respuesta. Las respuestas que hoy tiene son insatisfactorias. No digo que no hagan nada, no alcanza. Se puede tener una respuesta mucho más efectiva y que trascienda satisfacer solo el hambre. Y se necesita de un rol del funcionario público completamente distinto al que hemos tenido hasta ahora: con vocación, disponibilidad horaria y que sienta pasión por lo que tiene que hacer.-Yo creo que uno tiñe al otro y también creo que hay algo de descontento en cuestiones de algunas políticas desde lo local. El ciudadano lo comenta y lo plantea puntualmente.