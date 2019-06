"En Olavarría trabajamos en un plan de acción para adaptarnos al calentamiento global"

"Siempre que controlamos la calidad de aire y nunca se han dado picos ni surgido problemas puntuales pero sí estamos atentos y generando acciones para mitigar los impactos, en la búsqueda de información para actualizar el inventario de Gases de Efecto Invernadero", plantea Emilia Díaz, directora de Desarrollo Sustentable de Olavarría de la Secretaría de Desarrollo Económico, en respuesta al"A nivel mundial estamos peor con los datos pero en los niveles locales se están impulsando cada vez más propuestas y se suma más la comunidad, que esta cada vez mas concientizada y exige respuestas", admite la funcionaria en diálogo conEn la balanza verde ubica la reconversión del transporte público, la educación en las escuelas, el tratamiento de residuos, el vivero ambiental y la transición hacia las energías renovables."La idea es lograr una ciudad sustentable, con menor contaminación del aire, del agua y del suelo", expone Emilia Díaz, mientras destaca las acciones de gobierno y el trabajo tanto con la comunidad como con las escuelas.El escenario a nivel global es preocupante y los pronósticos no son alentadores. Aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo fallecen prematuramente cada año debido a la contaminación del aire y de ese total 4 millones habitan en la región de Asia y el Pacífico, mientras que el 92% de los habitantes del mundo no respira aire limpio. Eso implica un costo económico global de 5 billones de dólares estadounidenses cada año debido a los gastos en asistencia social.Asimismo, se estima que la contaminación por ozono a nivel del suelo reducirá el rendimiento de los cultivos básicos en un 26% para 2030. De ahí que este Día Mundial del Medio Ambiente se inste a los gobiernos, la industria, las comunidades y los ciudadanos a sumar esfuerzos para explorar soluciones a este problema a través de las energías renovables y las tecnologías sostenibles.Por eso China es el país anfitrión de los festejos, por liderar la acción climática mediante el impulso del sector de las energías limpias: posee la mitad de los vehículos eléctricos del mundo y 99% de sus autobuses son eléctricos.El agro, la industria y la energía concentran el 90% de las emisiones de efecto invernadero en Olavarría. El transporte y los residuos también inciden pero en menor medida, según el primer Inventario de Gases del Efecto Invernadero (GEI) realizado por el Municipio. Dicho informe fue verificado internacionalmente y en diciembre se anexó al carbonn® Climate Registry, logrando un segundo sello del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.El paso siguiente es "diseñar políticas de desarrollo sustentable para reducir los gases de efecto invernadero, para mitigar y adaptarnos al calentamiento global", explica Emilia Díaz, tras recordar que en marzo se hizo el primer taller de capacitación dictado por la Red de Municipios frente al Cambio Climático (RAMMC), a la que Olavarría pertenece. El objetivo era y es la confección del Plan de Acción Climática para el Municipio."Se definieron los principales ejes de trabajo, con la participación de referentes de diferentes áreas municipales, que aportaron ideas a implementar hacia el 2030, para reducir las emisiones y tener capacidad de amoldarnos al calentamiento global", detalla la funcionaria.En la práctica, "siempre que controlamos calidad de aire y nunca hemos registrado picos de contaminación pero sí trabajamos de una manera bien global a través de la red argentina de municipios frente al cambio climático. Hicimos el inventario y estamos recopilando información para actualizarlo. Eso se hará cada dos años para tener un seguimiento", comenta Emilia Díaz.Pero además del monitoreo ambiental "estamos armando el plan de acción para reducir la huella de carbono y los gases de efecto invernadero que se generan. Estamos apostando mucho al tema de energías limpias y empezando a trabajar con el tema de movilidad eléctrica", precisa.En ese mapeo también ubica el proyecto del Vivero Forestal Municipal donde pretenden producir 20 mil plantines en 2020 para mitigar el cambio climático en Olavarría. "Hay una primera etapa de 5 mil plantines para este año para abastecer a las canteras para que se pueda lograr la remediación de pasivos ambientales y todo eso apunta a mejorar la calidad del aire del distrito con la introducción del arbolado", señala la funcionaria."Ya calculamos el inventario en 2014 y vamos repetirlos cada 2 años para 2016 y 2018, para actualizar. Ya estamos con toda esa búsqueda y tenemos un Observatorio de Gases de Efecto Invernadero en nuestra ciudad", agrega."La movilidad eléctrica es un proyecto a desarrollar", admite Emilia Díaz, tras reconocer que el transporte individual y colectivo genera un impacto importante en cuanto a polución ambiental, contaminación sonora y congestionamiento."Apostamos a todo lo que tiene que ver con la movilidad además de incentivar el uso de la bicicleta y cambiar el modo en que nos movemos, para que tenga un menor impacto en el aire. Todo apunta a mejorar el aire y la calidad de vida de todos", argumenta la directora de Desarrollo Sustentable.En paralelo, detalla que hay un abanico de acciones vinculado con "las energías renovables donde hay mucho incentivo. El Club de Innovación talleres de energías limpias, estamos trabajando con el Polo de Ingeniería en Energías Renovables y Tecnologías Ambientales y también está el Aula Taller Móvil para capacitar en recursos alternativos con el Centro de Formación 401", enumera.Pero además habla de "incentivar el transporte publico y por eso es que se reorganizaron los recorridos de los colectivos con intenciones de sacar el auto como medio de transporte principal. El estacionamiento medido fue otra acción vinculada con eso, más allá de las críticas, fue una medida positiva en cuanto al ambiente, por una ciudad mas sustentable donde haya mas gente que ande caminando, en bicicleta o en colectivo", describe Díaz.Después vuelve sobre la situación más global para exponer que "a nivel mundial estamos peor aunque en los niveles locales se están impulsando cada vez más cosas y se suma más la comunidad a las acciones que uno realiza. La gente le esta pidiendo acciones a los gobernantes y cuando uno ejecuta esas acciones se ven las respuestas. Se esta viendo un cambio social que tiene que ir acompañado desde diferentes ámbitos y por eso es que en Olavarría trabajamos en un plan de acción para poder adaptarnos al calentamiento global".El Plan de Acción Climática para el Municipio "es la etapa final de un trabajo que se viene desarrollando desde 2016, año en que Olavarría se adhirió a la Red de Municipios frente al Cambio Climático. La idea era realizar su primer Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Como parte de este trabajo, desde el 2018 la ciudad también forma parte de Pacto global de Alcaldes por el clima y la energía", explica Emilia Díaz, directora de Desarrollo Sustentable.El año de base para realizar dicho inventario fue 2014 y se tomaron como referencia los límites geográficos del Partido con un total de 3.392.347,04 toneladas de dióxido de carbono emitido.En ese mapeo, la agroganadería generó 1.768.629,35 toneladas siendo la actividad que más emisiones produjo al concentrar el 52,14%. Luego le siguieron los procesos industriales con 675.948 toneladas (19,93%) y la energía con 619.806,4 toneladas (18,27%). Finalmente, estuvieron el transporte con 242.920,45 toneladas (7,16%) y los residuos con 85.043,02 toneladas (2,51%).En comparación con los modelos de Argentina y del mundo, Olavarría se ubicó en un punto medio en la generación de gases contaminantes: a nivel país fueron 9,86 toneladas de GEI por persona, mientras que en el ámbito local el índice fue de 7,01 toneladas de GEI por persona y en el plano internacional la cifra fue de 6,76 toneladas por persona.En sintonía con lo que se evidencia en el resto del planeta, los gases más contaminantes que se registran en Olavarría y son responsables del cambio climático en Olavarría son el dióxido de carbono junto con el metano y el óxido nitroso.El detalle de las emisiones de dióxido de carbono por subcategorías de energía estacionaria arroja que el sector industrial registró el 47,58%; el residencial el 38,05%; el comercio y las instituciones sumaron el 9,08%, otros tuvieron 4,64% y la zona rural el 0,64%.Con respecto a la generación de energía, el informe indicó que el dióxido de carbono está presente en electricidad con un 56,25%; en el gas con el 27,81% y en los combustibles con el 15,94%.En el transporte, los números indican que el CO2 impacta más en el uso de vehículos particulares, con el 67,78%; seguido por el transporte de carga con el 21,07%; el transporte off road con el 3,84%; los trenes con el 4,55% y otros medios de transporte con un 2,76%.En los residuos sólidos, está presente en el 61,89% y en los efluentes líquidos en un 38,11%. Por su parte, la agricultura y ganadería suma en la fermentación entérica un 78,53%, la gestión de estiércol un 20,11%, el uso de fertilizantes con 1,35% y los residuos de cosecha con el 0,01%.Este inventario de GEI realizado en Olavarría se constituye en el primer paso del trabajo colectivo y participativo propuesto para la definición del Plan de Acción frente al Cambio Climático y forma parte del diagnóstico."Estamos trabajando en la búsqueda de datos para actualizar las mediciones cada dos años", indicó la titular de Desarrollo Sustentable municipal.Apuestan a la gestión de residuos y a las escuelas y ese es el eje convocante de las charlas informativas que el Municipio brinda esta semana a estudiantes del nivel primario y secundario, en la ciudad y las localidades. La propuesta comenzó el lunes y se extenderá hasta el viernes 7 de junio.Los encuentros se desarrollaron el lunes en el Salón Rivadavia y ayer en el Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo, tanto para el nivel primario como secundario. La propuesta continuará hoy miércoles 5 de junio, de 13.30 a 15.30, en el Salón Rivadavia, con una charla destinada a escuelas primarias y secundarias. Mañana jueves 6 de junio, de 9.30 a 11.30, también habrá un encuentro en el Salón Rivadavia pero para escuelas secundarias y el viernes 7 de junio, de 10 a 11.30, se trasladarán al Instituto Privado Sierras Bayas, para sensibilizar a alumnos de primaria y secundaria.En el Museo de las Ciencias, el 8 de junio y en el marco de la Semana del Ambiente que impulsa el área de Desarrollo Sustentable, se llevará a cabo un Taller de Compostaje. Será a las 13.30, en el SUM del Museo de las Ciencias. El compostaje es un método muy sencillo de transformar los restos orgánicos provenientes de la cocina y del jardín en un abono natural de excelentes propiedades para utilizar en el hogar. En esta actividad, se sorteará una compostera y se brindarán nociones básicas sobre cómo se realiza y demás consejos que pueden resultar útiles. Lo que permite es obtener un abono a muy bajo costo y reducir el impacto económico y ambiental que representan estos residuos a partir de la recolección, el transporte y la disposición final en el relleno sanitario. Hay que tener en cuenta que los restos orgánicos compostables representan el 50% de los residuos que se generan en un hogar. Por informes comunicarse con la Dirección de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Económico, Moreno 2765, tel: 2284-422135/195 o [email protected]