Estiman que el anuncio del gobierno para la compra de autos 0km favorecerá las ventas

Durante 2019 los patentamientos descendieron más del 50 por ciento respecto de 2018

Se lanzó el programa "Junio 0km", con descuentos de entre 50 mil y 90 mil pesos sobre los valores finales de venta. En nuestra ciudad valoraron la medida y señalaron que el anuncio "ya generó algunas consultas".

El gobierno nacional y la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) lanzaron ayer el programa "Junio 0 km", para promover durante 30 días la venta de automóviles nuevos con descuentos de entre 50.000 y 90.000 pesos en el precio de venta al público, además de fijar otras medidas impositivas destinadas a aliviar al sector.



La medida fue recibida con optimismo y mesura en las concesionarias locales, afectadas por una marcada baja en las ventas, con una caída superior al 50 por ciento durante el mes pasado. Como un indicio del posible impacto positivo en el mercado, en nuestra ciudad adelantaron que la iniciativa generó "varias consultas" al respecto ayer mismo.



Aquí, como mínimo, se aspira a que la publicidad del anuncio al menos refuerce las consultas. Otra cuestión que demuestra el escaso poder adquisitivo de los potenciales compradores es que las propias terminales automotrices ya aplican un descuento, que en algunos casos llega al 20 por ciento, lo cual no llega a ser un aliciente para un repunte de las ventas.



En principio, desde Splendore Automotores, concesionario Volkswagen, analizaron: "Creo que sí, que es algo positivo". Sin embargo, aludieron al breve período que será puesto en práctica. "Es una lástima que sea por poco tiempo pero va a generar que la gente intente comprar algo, para generar un poco de movimiento".



De todas maneras, y como una muestra de la abrupta y prolongada merma en las ventas, los operadores locales destacaron que, de por sí, "hoy los precios ya tienen una rebaja importante pero para mí esto ayuda del lado publicitario", opinaron desde el concesionario, al resaltar que "desde Volkswagen se hacen descuentos muy grandes. Por ejemplo, el precio de lista de un vehículo, como el Gol, que cuesta 600.000 pesos, se está vendiendo en 480.000 pesos".



En definitiva pese a no saber por la premura del anuncio si "si va a ser un descuento real pero por lo menos van a empezar a hablar y con todo eso la gente se empieza a entusiasmar", remarcaron.



El año 2019 se ha transformado en un freno para un mercado en alza hasta mediados de 2018, enancado en la popularidad de los créditos UVA, que sufrieron una estrepitosa caída merced al imparable ascenso de la inflación. "En nuestro caso las ventas de 0 kilómetro se han caído un 50 por ciento o más".



Pese a esa sensible restricción, "la venta de usados, el mes pasado empezó a remontar un poquito y a fines del mes anterior también había remontado otro poco; se hicieron unas cuantas ventas. Este mes que arrancó, en esta semana, consultas ha habido; no sabemos si van a ser positivas y van a terminar en ventas porque hay para esperar unos días para ver si se efectúan. Pero respecto de las consultas, por lo menos en la agencia nuestra, ha habido", remarcaron desde Splendore Automotores.



En cuanto al anuncio efectuado ayer "ojalá que nos traiga algunas ventas porque es todo publicidad: cuando sale una publicidad que hay que comprar dólares, la gente va corriendo y compra dólares; no sabe por qué pero se asusta y compra dólares. Cuando les dicen que convienen los plazos fijos, venden los dólares y los ponen a plazo fijo. Con los UVA pasó lo mismo, ahora nadie los quiere porque salió carísimo pero en su momento todo el mundo vendía y era todo por los UVA. Y si sale el boca en boca que hay que comprar autos porque están bajando y bueno, capaz que se va a vender un poco más", valoraron.



Mientras tanto, desde Sarra Hermanos, concesionario Renault en nuestra ciudad, explicaron que "todavía no tenemos nada ni nos han avisado pero aparentemente mañana habría novedades". Sin embargo, podría convertirse en una oportunidad para lograr elevar los índices en razón de que "todo suma; no sé si será lo necesario pero todo en definitiva todo suma".



Esas afirmaciones guardaban relación con un aumento en las expectativas de los compradores y las evidencias en ese sentido fueron palpables porque "ya hoy (por ayer) generó consultas. Sin tener todavía nosotros la reglamentación ha generado varias consultas, sobre todo telefónicamente. Todavía no sabemos lo definitivo pero por lo menos genera expectativas".



Desde Sarra Hermanos, confirmaron que en la actualidad "todas las marcas tienen rebajas pero lo que pasa es que los autos siguen aumentando aunque tienen bonificaciones. No sabemos a qué se debe, si es por el dólar, pero siguen aumentando todos los meses. Calculo que esto va a ayudar a mover un poco las ventas", destacaron.



La baja



El número de vehículos patentados durante mayo sumó 36.610 unidades, lo que supone una baja interanual del 56 por ciento, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El registro del mes pasado supone además un descenso del 1,9 por ciento comparado con abril, cuando se patentaron 37.321 unidades, según los datos de la cámara empresaria.



El acumulado de los primeros cinco meses del año fue de 213.271 automóviles, un 51,1 por ciento menos en relación a los 436.356 del mismo periodo de 2018. "Pese a que las cifras comparadas contra 2018 aún no lo reflejan, empiezan a aparecer indicios de reactivación. Pero necesitamos fortalecerlos con algunos estímulos a la demanda en los que estamos trabajando junto a una mesa integrada por varios actores", señaló el presidente de ACARA, Ricardo Salomé, en un comunicado. (Télam)



Adefa espera que el plan Junio 0km genere "un cambio de expectativas"



El presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Luis Fernando Peláez Gamboa, consideró hoy que el plan consensuado con el gobierno nacional para promover las ventas de vehículos 0km durante junio "generará un cambio de expectativas" en el mercado y una "mejora en los volúmenes de ventas".



Ayer el presidente Mauricio Macri anunció el programa "Junio 0km", para promover durante 30 días la venta de automóviles cero kilómetro con descuentos de entre 50.000 y 90.000 pesos en el precio de venta al público, además de fijar otras medidas impositivas destinadas a aliviar al sector.



Tras la presentación del detalle del programa y cuando las primeras automotrices ya dan a conocer los nuevos precios de sus modelos, el titular de Adefa planteó la importancia de "contar con un plan para alentar la demanda", tras un acumulado de ventas de los primeros cinco meses del año con caída en torno al 50 por ciento.



"Si bien es prematuro estimar su resultado, entendemos que generará un cambio de expectativas y en consecuencia una mayor circulación por los salones de venta y mejorar los volúmenes", afirmó Peláez Gamboa.



Las medidas anunciadas también incluyen el incremento de 2% a 6,5% la alícuota de reintegro aplicable a exportaciones al Mercosur -que explican el 70% de las exportaciones del sector e inciden en más del 50% de la producción- y la reducción de los aranceles de importaciones a más de 200 autopartes que no se producen localmente. (DIB)