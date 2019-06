El Tráiler Turístico tuvo su acto inaugural

131670

Información General En el Paseo Jesús Medía

En la ceremonia estuvo presente la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires Martina Pikielny y el intendente Ezequiel Galli junto a funcionarios municipales.



El intendente Ezequiel Galli y la subsecretaria de Turismo bonaerense Martina Pikielny, junto con el senador Dalton Jáuregui y el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, inauguraron este viernes al mediodía -de manera oficial- el tráiler turístico de la provincia de Buenos Aires que hasta el domingo estará instalado en el Paseo Jesús Mendía.

Galli agradeció a los presentes -entre los que también se encontraban representantes turísticos de Azul y Tandil- y sostuvo que "en la promoción del turismo regional no es casual que este tráiler no vaya a la costa y sí al interior de la provincia. Me parece es un cambio de paradigma en la promoción del turismo: antes siempre todo pasaba en la costa y ahora nos estamos acostumbrando a que las ciudades del interior tenemos otra visibilidad y el gobierno provincial tiene otra estrategia".



"Este turismo cruzado entre las localidades que vivimos en la región es maravilloso. Los fines de semana o los fines de semana largos tenemos un montón de visitantes de Azul, Tandil, Laprida, Bolívar y nosotros también recorremos las localidades vecinas y eso hace a que el turismo crezca y se visibilicen las actividades que cada una de las localidades del interior tenemos.



Gracias a los vecinos de Colonia Hinojo, que con nuestra Kreppelfest hacen que nos conozcan tantos visitantes de todo el país", agregó el Intendente.



Por último aseguró que "realmente la gobernadora María Eugenia Vidal tiene un gran interés en desarrollar el turismo del interior y para eso tenemos que trabajar todos nosotros. Es un placer que puedan estar en Olavarría, que podamos seguir creciendo turísticamente y potenciando nuestro turismo".



Por su parte, la subsecretaria de Turismo Bonaerense Martina Pikielny se mostró "feliz de estar nuevamente en Olavarría" y remarcó que el turismo se trata de "conocer lo que tenemos. Este tráiler es sobre esto: que los bonaerenses nos convirtamos en voceros de nuestros propios destinos. Tenemos la Provincia más grande y más diversa y a veces sabemos muy poco de todo lo que tenemos. Aprópienselo, es de ustedes, todos estos días este tráiler es para que conozcan y promuevan los recursos lindos que tiene Olavarría".



Además señaló que con los "resultados del Observatorio de Turismo de reuniones de la República Argentina, no sólo la Provincia de Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de turismo de reuniones dl país, sino que además tiene la mayor cantidad de destinos dentro de la provincia. Olavarría es el cuarto y eso significa que hay un compromiso político para que esto suceda. El turismo de reuniones es el que más impacto económico deja en las regiones, corta la estacionalidad y hace conocer el destino de manera internacional. Felicito a Ezequiel y a su equipo por ese logro".



En referencia al tráiler sostuvo que "acá van a poder disfrutar del cine, de andar en bicicleta mientras cargan el celular, disfrutar de cocina en vivo: uno de los grandes atractivos del turismo es la gastronomía y que no tenemos en la provincia para degustar. El compromiso de la Gobernadora es promocionar toda la provincia, la costa obviamente es vedette de Argentina, pero la provincia tiene muchas cosas y este tráiler tiene que ver con un compromiso de difundir el interior de la provincia de Buenos Aires, con sus más de 1600 fiestas provinciales, no nos da el calendario para hacer todas las fiestas que queremos hacer".



"Les pido que se lo apropien, que se vuelvan voceros. Amemos nuestros destinos y difundámoslo: cada uno puede ser un gran distribuidor de lo que hacemos y de nuestro diferencial", aseveró.



Tras ambos discursos, se realizó el corte de cintas para dejar -de forma oficial- inaugurada la presencia del tráiler en el Paseo Jesús Mendía. Galli y Pikielny recorrieron cada uno de los atractivos que también podrán disfrutar los vecinos que se acerquen durante este viernes (hasta las 19 horas) y el sábado y domingo de 12 a 20 horas.



El ballet de danzas alemanas Wir Bringen Freude realizó posteriormente un espectáculo con bailes típicos.



La Municipalidad de Olavarría forma parte de los 21 destinos que recorrerá el tráiler de la Provincia, con el objetivo de revalorizar las propuestas culturales, gastronómicas y turísticas del territorio bonaerense.