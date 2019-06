Incautaron 3500 kilos de marihuana en el procedimiento más grande de la historia

131672

Policiales

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Marijuan, permitió desbaratar una peligrosa banda. La Policía incautó 3,5 toneladas de marihuana en el procedimiento anti-drogas más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación, que estuvo liderada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, permitió desbaratar una peligrosa banda de narcos.

La droga, valuada en $50 millones, era transportada un camión con semirremolque y patente brasileña. Durante el operativo, realizado en el barrio de Villa Lugano, se detuvo a 6 personas, cinco de ellas extranjeras.



Los detalles del operativo fueron informados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gobierno a cargo del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli.



En el marco del operativo que la Policía de la Ciudad denominó "Duende Verde", ya que a uno de los detenidos lo apodan "El duende", el cargamento fue descubierto apilado en un vehículo de gran porte en la intersección de las calles Basualdo y Santander.



Durante el procedimiento fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad paraguaya, un brasileño -el chofer del camión- y un argentino, a quienes se les secuestró una pistola Browning 9 milímetros y un revólver calibre 32 con municiones.



Rodríguez Larreta aseguró que "trabajando en equipo con el Gobierno Nacional todo se hace más fácil. Es una política que fijó el presidente Mauricio Macri de luchar a fondo contra el narcotráfico desde el primer día de la gestión".



"Realmente es un orgullo el equipo que hemos conformado. Esta es droga que no está hoy en la Ciudad dando vueltas. Felicitaciones a todos, al equipo de la Policía de la Ciudad que cada día crece más, y tiene más presencia en la calle y en la lucha implacable contra el delito", afirmó el Jefe de Gobierno porteño.



Según los investigadores, los narcotraficantes ingresaron a la Argentina por la ciudad de Pasos de los Libres, Corrientes, procedentes de Uruguayana, Brasil. Los detectives argentinos sabían que un cargamento de esa magnitud estaba por ingresar al país, por lo que montaron un seguimiento.

Al momento del secuestro, el camión estaba detenido junto a dos vehículos, un Volkswagen y un Chrevolet Cruze, cuyos ocupantes -se sospecha- custodiaban el cargamento.



Al observar al personal policial, cuatro ocupantes del Bora escaparon, aunque uno de ellos fue detenido a pocas cuadras, otros tres fueron atrapados a bordo del Cruze y los dos restantes en el camión de carga.



Santilli, por su parte, consideró que "es un orgullo para nosotros el trabajo de la Policía de la Ciudad que ha incautado más de 3.400 kilogramos de marihuana, el cargamento más grande de la historia de nuestra Policia de la Ciudad. Quiero destacar fuertemente el trabajo de la Policía de la Ciudad que viene haciendo en la calle. Un operativo que ha hecho que este volumen de droga no esté más en la calle, lastimando a personas, que no haya más padres y madres angustiados".



"Quiero felicitar el trabajo de la Justicia, en cabeza del fiscal Guillermo Marijuán y de la jueza María Romilda Servini, que con su accionar rápido y eficiente permitieron que se detengan a estos seis delincuentes", dijo Santilli.



Tras destacar la importancia del "trabajo en conjunto con la Nación y la Justicia", Santilli pidió que "sigamos en el camino de detener a estos delincuentes y aplicarles las máximas sanciones para que no hagan este tipo de cosas que nos dañan a todos".



Bullrich, a su turno, recalcó que el operativo implicó "un decomiso extraordinariamente importante para un territorio como la Ciudad de Buenos Aires". "Simplemente felicitarlos y decirles que lo que estamos haciendo en contra de la droga en nuestro país encabezado por Mauricio Macri, con Horacio Rodríguez Larreta y todo el equipo en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad marca un hito histórico".



Desde la creación de la Policía de la Ciudad, este es el mayor decomiso de marihuana. En junio del 2014 la entonces Policía Metropolitana había secuestrado 3.700 kilos de esa droga. En 2017, se secuestraron 191 kilos. En 2018, 451 kilos. En el primer cuatrimestre de 2019, se decomisaron 1.009 kilos de esa sustancia. (Infobae)