131750

Política

Vidal invertirá en obras más que las dos gestiones anteriores

Cuando finalice su mandato, en diciembre de 2019, el gobierno de María Eugenia Vidal habrá invertido en obra pública más que entre 2007 y 2015: US$ 7.070 millones contra los US$ 6.150 millones del ex gobernador. Los datos se desprenden de cifras del Ejecutivo.