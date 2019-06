Finalizó con gran éxito la Expo Mujeres 2019

131762

Información General

Este domingo superó la cantidad de asistentes a la primera jornada y superó las expectativas. De esta menera culminó la octava edición de la Expo organizada por la Cámara Empresaria y el Municipio.



Con el CEMO repleto de gente finalizó el domingo por la noche una nueva edición de la Expo Mujeres, organizada por la Cámara Empresaria y la Municipalidad de Olavarría, por lo que la ciudad pudo disfrutar de una doble jornada realmente excelente, muy interesante, con propuestas variadas y la posibilidad de visitar nada menos que más de setenta stands que ofrecieron una variedad de productos para mostrar y vender.

El sábado fue sumamente concurrido el CEMO, lo que quedó reflejado en la hora del cierre: estaba previsto para las 19 pero como la gente no se iba y quería seguir caminando en su interior para ver y, de paso, comprar distintos productos, entonces hubo que cerrar alrededor de las 21. Por supuesto, los vendedores de los 71 stands (más otros 7 relacionados con el arte que estuvieron ubicados en el salón Auditorio) que estaban distribuidos a lo largo y ancho del Centro de Exposición de la Municipalidad de Olavarría estaban más que felices.

Y ayer fue igual. Aunque los expositores coincidieron en que pese a que el sábado fue muchísima gente al CEMO, este domingo superó la cantidad de la primera jornada y superó las expectativas. En eso coincidieron Mariela Azzato, coordinadora general del evento, y Mario Antista, presidente de la Cámara Empresaria, quienes estaban felices porque la gente respondió de manera espectacular. Inclusive, los autos estuvieron estacionados fuera del CEMO llegando casi hasta la rotonda.



"Se esperaban a alrededor de siete mil personas este domingo" comentaron entre los stands, mientras que Mariela señaló que "es imposible saber la cantidad que entró el sábado y este domingo, ya que como no se cobra entrada y por lo tanto no cortamos tickets, entonces no tenemos forma de saber cuánta gente ha entrado al CEMO. Lo que sí puedo decir es que superó a la edición anterior. Creo que con la gente que vino el sábado, superó al domingo de la Expo de 2018. Aunque esta vez el ingreso fue gratis" señaló Azzato.

En tanto los stands fueron visitados por mucha gente que se puso a recorrer, aunque por momentos se instaba frente al escenario (donde habían colocado sillas) para ver los distintos espectáculos, deportivos y artísticos. Ayer, en la jornada de cierre, estuvieron en lo deportivo el grupo de patín artístico de Racing A. Club y gimnasia artística con alumnos del Gimnasio Gnomos, así como una demostración de Zumba Brothers y un grupo de la escuela Arte Danza, y también una demostración de productos, mientras que cantó Mónica Badoglio (con Daniel y Agustín Ramos) y cerró Micaela Mondello.

Se vio a muchísima gente, por supuesto, que se llevaba la bolsa con las compras. Es que había stands de máquinas de coser, alfajores (los Catriel, bien locales, exquisitos), equipos materos ("los hacen mi esposa Betty Barroso y mi hija Silvina Ramiro" dijo quien estaba ayer al frente, y se podían ver muy buenos equipos con los escudos de River y Boca), plantas, uniformes ("hacemos para todas las actividades", dijo el propietario de la empresa Mel), bijouterie, ollas Essen (Lorena Bocca estuvo nuevamente: "El sábado también cociné para la gente. Vino mucha gente, pero este domingo es increíble. Tuve muchas consultas y también ventas", dijo), dulces y mermeladas, trabajos en telar, almohadones, peluquería, decoración, diseños en madera, librería, quesos y artesanías en lana ("Almacén de mantas", de Marcela Badoglio, quien pidió a las clientas que le dejaran lo que habían comprado hasta las 20 horas, cuando debía levantar el stands, "ya que no me quedó nada, vendí todo", dijo).

Otros se habían acomodado cerca del fook truck "Tentempié", atendido por Marcela Moccero, que tampoco daba abasto, por lo que fue un domingo realmente excelente (además, el clima acompañó), y antes del cierre musical se entregó una distinción a la profesora Valeria Potes, quien fue elegida por la Cámara Empresaria local para representar a nuestra ciudad en el encuentro FEBA Cultura, realizado recientemente, y se trajo el premio mayor "que es para todas las mujeres y para la ciudad", dijo.

Fue un gran cierre de una excelente Expo Mujeres 2019. La vara quedó muy alta, por lo que para 2020 se espera que siga creciendo, de modo que la Cámara Empresaria y el Municipio deberán afrontar un difícil desafío.