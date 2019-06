El Tráiler Turístico Itinerante estuvo en Olavarría

131767

Información General

La propuesta de turismo, cultura y gastronomía estuvo instalada durante cuatro días en el Paseo Jesús Mendía. Los olavarrienses disfrutaron de diferentes espectáculos, cocina en vivo, shows musicales y cine 360º.

El Tráiler Turístico Itinerante, propuesto por la subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción bonaerense, pasó por Olavarría. Durante cuatro jornadas, los olavarrienses pudieron disfrutar de las variadas actividades turísticas, culturales y gastronómicas que se desarrollaron con el Paseo Jesús Mendía como sede.



La propuesta del gobierno provincial que realiza una gira por diferentes municipios de Buenos Aires estuvo en Olavarría. Sus actividades y atracciones se centraron en las cercanías a la Plaza Coronel Olavarría de forma libre y gratuita, las cuales fueron aprovechadas por todos los olavarrienses.



El inicio de la actividad que estará presente en varios municipios bonaerenses fue el pasado jueves, donde hubo un show musical de la mano de Pedro Caballero y cocina en vivo por parte de un reconocido chef provincial. De a poco, los vecinos se fueron sumando en la jornada de jueves.



El evento continuó el viernes con el acto inaugural como hecho relevante de la programación. Durante la mencionada apertura se apreció las presencias del intendente municipal Ezequiel Galli y de la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires Martina Pikielny. También hubo lugar para la presentación del ballet de Danzas Alemanas municipal.



Galli agradeció a los presentes -entre los que también se encontraban representantes turísticos de Azul y Tandil- y sostuvo que "en la promoción del turismo regional no es casual que este tráiler no vaya a la costa y sí al interior de la provincia. Me parece que es un cambio de paradigma en la promoción del turismo". Tras ambos discursos de los funcionarios políticos se realizó el corte de cintas. Luego, Ezequiel Galli y Martina Pikielny recorrieron cada uno de los atractivos que también disfrutaron los vecinos.



La programación fue más extensa para el fin de semana: tanto ayer como el pasado sábado, la acción del Tráiler Turístico Itinerante comenzó más temprano -a las 12- y se extendió hasta las 21. El sábado hubo presentaciones del Ballet Folklorico Tandil y de la Danza Colectividad Árabe.



Además, el grupo Ensambre dijo presente en el Paseo Jesús Mendía con un espectáculo musical, y también pasaron espectáculos de tango y cuarteto. Al mismo tiempo hubo lugar para una degustación de picadas de Tandil, la cual se llevó a cabo en repetidas ocasiones durante las cuatro jornadas de la visita del Tráiler Turístico Itinerante por Olavarría.



Por último, ayer tuvo lugar la jornada de cierre con nuevos shows de danzas regionales y el show musical a cargo de Pablo Pinochi. Como se esperaba, el domingo fue el día con mayor concurrencia de olavarrienses en el Paseo Jesús Mendía.



Más allá de todo lo dicho, y en síntesis, los vecinos pudieron disfrutar durante todas las jornadas de juegos, cine, experiencia 360º, música en vivo, danzas folclóricas y degustación. Además, la visita de esta actividad que propone el gobierno provincial también fue aprovechada por el área de turismo del Municipio, quien pudo difundir y dar a conocer sus principales puntos turísticos.