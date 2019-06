Acto oficial de afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas

131768

10.06 | Información General

Se realizó esta mañana en Canaveri y Laprida. Participaron autoridades municipales, ex combatientes de Malvinas y del Regimiento local.



Este 10 de junio se recuerda un nuevo aniversario de la creación, en 1829, de la "Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico".



Su creación fue la afirmación de nuestra soberanía sobre las Islas desde nuestra emancipación y en condición de legítima heredera de España de este territorio y demás Islas del Atlántico Sur.

Por este motivo, la Municipalidad del Partido de Olavarría y la Sociedad de Fomento 10 de Junio organizaron el acto que se desarrolló en la plaza de Canaveri y Laprida.

El mismo contó con la presencia del intendente Ezequiel Galli, el jefe del Regimiento de Caballería de Tanques II Tcnl. Octavio Peluffo, el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado I My. Ramiro Sandoval, el presidente del HCD Bruno Cenizo, la presidenta del Consejo Escolar Maite Salerno, el presidente de la Agrupación Veteranos de Guerra "2 de Abril" José Trinchín, la presidenta de la Sociedad de Fomento 10 de Junio Isabel Ríos, representantes de Unión Nacional Soldados Continentales Olavarría, funcionarios municipales, docentes y alumnos de los establecimiento educativos, representantes de instituciones locales y público en general.

Las estrofas del Himno Nacional Argentino dieron inicio a la conmemoración.

Luego, la señora Nora Otaviano (integrante de la Sociedad de Fomento) se refirió a la fecha con palabras alusivas.

"Hoy están acá presentes valientes que fueron a luchar y pisaron ese pedacito de suelo argentino, que siempre está y estará en nuestros corazones, del cual todos los argentinos y argentinas de buena voluntad reconocemos como propio", consideró Otaviano.

Asimismo recordó que "los barrios son lugares en los que se agrupa la gente, que nos identifican y nos permiten cobrar identidad. Nuestro barrio era la prolongación de otro (Villa Floresta), pero hombres tesoneros y llenos de energía y amor por el espacio y tiempo en que se desarrollan sus vidas y que cobran vigor a través de las instituciones. Este barrio toma el nombre 10 de junio en 1982 y fue bautizado así por el presidente de aquel entonces Néstor Laffitte, quien conmemorando el final de la Guerra de Malvinas, decide trabajar por el barrio y su gente para encontrar soluciones a los problemas y situaciones que se presentaban como en cualquier barrio".

A continuación, el pequeño Agustín Hoffer de la Escuela Primaria Nº80 leyó la poesía "Un regalo para Malvinas", de Mónica Tirabasso.

Isabel Ríos, la presidenta de la Sociedad de Fomento, hizo entrega de un presente para uno de los vecinos más antiguos del barrio.

"Las palabras de Nora fueron muy emotivas y una linda analogía entre lo que pasó en las islas con nuestros héroes y como día a día cada uno desde su lugar le pone el hombro a la Patria", refirió el intendente Galli.

Asimismo agregó que "es un día muy emotivo porque ¿quién puede dudar de que las Malvinas son y serán Argentinas?, nadie. Y esos esfuerzos diplomáticos aún hoy se siguen llevando adelante para reafirmar los derechos sobre nuestras Islas y sobre nuestro territorio antártico".

"Es una fecha muy importante, hace algunas semanas tuve el honor de asistir a una reunión en la Sociedad de Fomento y me llevé un pedido muy particular que era poder hacer el acto del 10 de junio en el barrio y en la plaza que lleva el nombre. Acá estamos, me pareció un pedido muy válido, una fecha digna de recordar con honores como corresponde, para seguir reafirmando -cada uno desde nuestro lugar- este compromiso por los derechos sobre las Islas Malvinas que son y serán Argentinas", concluyó.

Tras la palabra del Intendente, el propio Galli junto con la presidenta de la Sociedad de Fomento Isabel Ríos, entregaron un reconocimiento a José Trinchín y el acto culminó con la entonación de la Marcha de Malvinas.

La historia



Durante aquellos años, desde Buenos Aires se dictaron normas y se establecieron estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de nuestra soberanía, fomentando el desarrollo de actividades comerciales, el asentamiento de población y el establecimiento de una sede de gobierno en la fecha que hoy recordamos, a cuyo frente quedó el entonces Gobernador D. Luis Vernet.

Este ejercicio efectivo de soberanía se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido expulsó, mediante un acto de fuerza, a las legítimas autoridades argentinas y la población que allí vivía, quebrantando la integridad territorial de nuestro país. Este acto de fuerza no fue consentido por ningún Gobierno argentino a partir de esa fecha, y desde entonces -y hasta la actualidad-, las islas son objeto de una disputa de soberanía con el Reino Unido, lo que es reconocido por las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General.

Por ello, la recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable de todos los argentinos, tal como lo establece la Cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional.

Desde el año 2016 el Gobierno argentino ha impulsado una relación constructiva con el Reino Unido que nos ha permitido avanzar en áreas de interés mutuo en el Atlántico Sur, lo que refleja nuestra plena disposición a un diálogo abierto y sustantivo que incluya todos los temas.

Estamos convencidos que este clima de diálogo también generará un marco para reanudar las negociaciones sobre soberanía, en los términos establecidos por resoluciones de Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización.

En este anhelo nos acompañan los países de nuestra región y numerosos foros multilaterales como el MERCOSUR, la OEA, el G77 más China y las Cumbres Iberoamericanas, donde en múltiples ocasiones hemos recibido manifestaciones a favor de la reanudación de las negociaciones para encontrar una solución definitiva a esta prolongada controversia.



La Argentina está comprometida con la solución pacífica de las controversias y el multilateralismo en el marco de un orden internacional basado en reglas. En este sentido, confiamos en que a través de la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización, recientemente reafirmada por la Corte Internacional de Justicia, se podrá avanzar hacia la eliminación del colonialismo en todas partes del mundo y en todas sus formas, incluida la Cuestión Malvinas.

En esta fecha tan significativa para todos los argentinos, reafirmamos una vez más nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, por ser todos ellos parte integrante de nuestro territorio nacional.