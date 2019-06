La esquizofrenia: posibles causas y cómo es el tratamiento

131773

Información General Doctor Daniel Fanesi

El especialista habló con EL POPULAR sobre una de las enfermedades psiquiátricas más importantes.



El doctor Daniel Fanesi, reconocido psiquiatra olavarriense, habló en una entrevista exclusiva sobre un tema al que siempre hay que tener en cuenta porque está presente en la sociedad en gran cantidad. Se trata de la esquizofrenia, nombre genérico de un grupo de enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y la pérdida del contacto con la realidad. Ante ello, el doctor Fanesi respondió y contó detalles de cómo tratar esta enfermedad, sus posibles causas y los tratamientos a realizar.



¿Cuáles son esas manifestaciones somáticas por problemas emocionales, neuróticos y/o psicóticos, que hoy por hoy sufre la gente?



Los estados psicóticos en la actualidad, pero que siempre tuvieron vigencia, son los estados esquizofrénicos, que es el emblema de las enfermedades psiquiátricas, es el fundamento y la esencia de la psiquiatría. Generalmente se manifiesta en gente joven, generalmente varones, y hacen estallido entre los 13 y 18 años. Están las esquizofrenias simples y las paranoides. La esquizofrenia es una de las alteraciones mentales que se caracterizan por alucinaciones auditivas, visuales y sinestésicas. En las alucinaciones se ve y se escucha lo que no existe, y percepciones sinestésicas que se trasuntan como movimientos extraños, sensaciones como de hormigueo o temblor en el cuerpo. Las alucinaciones auditivas son cuando se escuchan voces que le dirigen los actos y pensamientos, y una de las característticas de esas voces -fundamentalmente cuando uno está en la entrevista- el paciente las refiere como que le hablan desde atrás y los angustia, los incomoda y se le hacen insorportables. En tanto en las visuales ven imágenes diabólicas, monstruos en el peor de los casos. Las sinestéticas son sensaciones de electricidad, de golpes eléctricos, de sensaciones que se sienten en el abdomen, como que sienten víboras, sapos, como descargas eléctricas. No pueden dormir, tienen dificultades para el sueño. Pueden estar con o sin agresividad, fundamentalmente tienen agresividad que se manifiesta con violencia verbal, también aislamiento, rechazo. Una de las características de los esquizofrénicos es que tienen rechazo a la figura del padre, como odio en el caso de ser mujeres. Si son varones, tienen rechazo a la figura materna.



¿Hay causas para que aparezca una esquizofrenia?



Las causas pueden ser múltiples. En general, todavía no se ha llegado a precisarse con certeza qué es lo que la provoca, aunque puede ser hereditaria, psicológicas o biológicas, por algún trastorno bioquímico del cerebro, alguna sustancia en la sinapsis neuronal. Yo me inclino, en lo personal, por causas de crianza, familiares. Por ejemplo, una de las causas puede ser cuando hay ausencia de padre que puede influir en la vida psicológica, o bien por excesiva presencia materna. Aunque esté el papá, puede pasar que hay una madre sobre protectora, que genera angustia, que es dominante, puede ser una causa psicológica para influir en los casos de esquizofrenia. Otra cosa que tienen los esquizofrénicos y los psicóticos, que me permitió complementar (además de tener la preparación de médico clínico general que me otorgó la Facultad de Medicina de La Plata) es que manifiestan es una situación de homofobia: miedo de ser homoxexual. Tanto el varón como la mujer. Y generalmente se produce, como dije anteriormente, en la pubertad o en la adolescencia. Generalmente los esquizofrénicos son personas retraídas y emocionalmente vergonzosas, que no tienen la capacidad suficiente para generar vínculos con otras personas. En el caso de los varones con las chicas, y viceversa. Eso hace que entre en un estado de por sí, en los varones, en el autoerotismo, la masturbación, que tiene vigencia para todos los seres humanos por más que las religiones quieran hacernos ver que es indebido o pecaminoso. Pero en el 99 por ciento, de toda raza (blanco, negros, amarillos, colorados, esquimales) tienen expresión de masturbación. Este proceso masturbatorio es normal entre los jóvenes. Pero cuando se excede -sin hacer un cuestionamiento de los principios, pero si hago un enfoque humano que trasciende a las religiones, que hay muchas-, porque se entra en una situación culposa o pecaminosa, y no puede salir de ella, en las entrevistas clínicas y sexológicas que a veces son difíciles para la persona que hace el abordaje en la primera consulta, se ve que oculta. Y el esquizofrénico entra en un círculo viciado y en situaciones extremas, han llegado a tener masturbaciones de 26 veces por día. Sí, 26 veces. Cuando la masturbación es canalizadora de angustias, es aquel como el que usa alcohol o droga, y así usa su cuerpo. Entra en una culpabilidad. Ahí está el complejo de ser homosexual, inclusive. El esquizofrénico es aislado y retraído y no se interrelaciona con el sexo opuesto, de manera que entra en esa situación y se desencadena un disloque o una disgregación de las actividades mentales. Es un poco antigua, pero la clasificación sería en la psiquis: la voluntad, el pensamiento, la ideación, la imaginación, el juicio, las fantasías también. Así es la psiquis funcionado armoniosamente.



¿Y cuándo se recomienda la internación para una persona esquizofrénica?



Yo me formé en un lugar del que siempre estaré agradecido. Porque por lo general, lamentablemente, se lo internaba al esquizofrénico. Hoy, después de tantos años de experiencia, soy casi enemigo acérrimo de las internaciones psiquiátricas para los casos psicóticos. Alguien podrá preguntar ¿cómo se lo puede contener?. Y sí, se puede. Un esquizofrénico si viene en compañía de un familiar y ese familiar no está empastado patológicamente, o en una simbiosis patológica, y hay otro familiar que lo puede ayudar, lo pongo al familiar a la altura de lo que tiene que actuar e intervenir, considero que con un fármaco en dosis nocturnas se puede revertir la situación. Porque la situación del esquizofrénico es más dramáticas en las primeras 24, 48 o 72 horas. Ahí es donde tenemos que comprometer al entorno familiar; tenemos que buscar al más sano posible, ya sea un hermano o hermana, ya que no puede ser la mamá o el papá si son los generadores inductores del problema. Hay otro concepto que quiero agregar en los trastornos psicóticos: a veces el esquizofrénico es el centro donde el grupo familiar o el grupo social o el grupo escolar siempre le apuntan, son el representante de la locura colectiva o locura familiar. Por eso es bueno trabajar, una vez que se revierta la situación con el psicótico, sobre el grupo familiar, sobre los inductores de la patología. Esto es una constante: hay una tendencia de culpar a la víctima y no a los victimarios. Otra característica de los esquizofrénicos es que, por lo general, aparece una personalidad previa. Porque hay personalidades histéricas, de mucha plasticidad para todo, plasticidad psíquica, los que te dan gracia, los muy simpáticos, los que se ríen fácilmente, que son muy comunicativos, pero se dice que en el fondo la personalidad histriónica es prima hermana del esquizoide. Hablo de la personalidad, no de la patología. El esquizoide es retraído y fundamentalmente son los inteligentes, los destacados en la escuela por ejemplo, intelectualmente son chicos 10 por lo general en todo. Pero llega un momento en que se produce una eclosión y un quebranto. Se revierte todo eso para caer en la sintomatología. ¿Cuándo decaen?, cuando tienen que vincularse con el otro. Y si es en la parte del noviazgo, de pareja, ahí surge el problema y son muy vulnerables a la situación de fracasos, de desvalorización. Son chicos de los perfectos, pero después en la historia longitudinal, no. ¿Qué es la historia longitudinal?: desde el nacimiento, cómo fue el entorno familiar, de crianza, cómo fue el desarrollo en jardín, cómo se expresaba en escuela primaria y secundaria. Ahí hace eclosión, cuando hay esquizofrenia en los estados juveniles o esquizofrenia simple, que se expresa en la juventud. Las esquizofrenias paranoides son en la edad adulta.



¿Y respecto de los tratamientos, cuáles son?



Fundamentalmente, psicofármacos que tranquilicen, hipnóticos, antiangustiantes y, esencialmente, terapia individual de orientación y terapia familiar para saber cómo sobrellevar el problema del paciente. Pero hago hincapié en que no es bueno someter al paciente a las internaciones. Son estigmatizantes. Por suerte, por ley nacional, los lugares de internaciones psiquiátricas tienen que desaparecer. Soy de la idea que los lugares de internación tienen que estar acoplados a un hospital. Si bien existen pabellones especiales, con eso no estoy de acuerdo. Yo voy y hablo con el director de la clínica, hablo con las enfermeras, hablo con los familiares. Lo peor es tenerle miedo al paciente. No hay que tenerle miedo, hay que respetar la psicosis, y hay que tener muñeca para manejar esa situación ya que no es solamente con internación o chalecos de fuerza -que alguna vez existieron- que se supera, sino que hay que utilizar fármacos específicos, puntuales, y no adhiero a la polifarmacología. Porque cuando se usa la polifarmacología, como psiquiatra estaría perdido.