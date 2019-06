Galli: "Pichetto representa mucho diálogo, mucho consenso y mucha experiencia"

131848

Política

Tras los anuncios de dirigentes que en la antesala del cierre de alianzas, se impuso el anuncio del oficialismo que también sorprendió con la fórmula. La expresiones de dirigentes locales con las novedades de ayer que ya perfilan algunos datos del escenario nacional.

En la tarde del martes, se confirmó que el oficialismo llevará al senador nacional por Río Negro, Miguel Pichetto, como precandidato a vice en una fórmula con Macri. El anuncio fue sorpresivo y barrió con dos dudas -los dos candidatos-, pero además dejó por varias horas en segundo plano la reunión que Sergio Massa mantuvo con las autoridades del PJ para avanzar en el acuerdo de integración al espacio que ya lideran "los Fernández" con su fórmula presidencial.

¿Qué tuvieron en común los anuncios de ayer? Los espacios en busca de ampliar sus bases en convocatoria a dirigentes que, en potencia, atraen más votantes aunque eso signifique dar explicaciones para los "núcleos duros". La jugada se repitió en el macrismo, el peronismo y hasta en la izquierda que ayer incorporó al MST al frente.

Hoy será el día en que se conocerán con más certezas los partidos que integrarán a cada frente, las reglas de juego en cada alianza y los nombres que llevarán a las elecciones.

En Olavarría, las novedades no pasaron desapercibidas. En pocos minutos se publicaron en las redes lecturas de todas las novedades. El intendente Ezequiel Galli y precandidato a la reelección "celebró" la decisión de Macri y destacó que "fortalece el diálogo y la democracia".



En el mismo sentido se pronunciaron la gobernadora, María Eugenia Vidal, y el vice, Daniel Salvador. Inmediatamente comenzaron las especulaciones de la fórmula del oficialismo en el ámbito bonaerense, pero no hubo confirmación oficial.



Por su lado, el ex intendente José Eseverri -quien ha avanzado en distintas presentaciones, pero sin confirmar públicamente una candidatura- ironizó "Peronistas somos todos (Juan D. Perón/ Mauricio Macri 1945-2019)" sin sumar mayor definición personal.



El ex jefe comunal se mostró con Roberto Lavagna, junto a la ex diputada nacional Liliana Schwindt. En su caso, elogió al ex ministro de Economía y criticó a Pichetto: ambos compartieron intenciones de formar un frente hace unos meses junto a Massa y el salteño Urtubey, pero las disputas internas nunca se resolvieron.

"Imagino que ahora entenderán la posición de Lavagna. El único coherente y con visión para ver lo que estaban tramando en Alternativa Federal. Ahí tienen en sus caras a Frank Underwood" definió Schwindt. El apodo del protagonista de la serie House of Cards ayer se repitió en las redes para criticar a Pichetto.

Por su lado, el concejal Eduardo Rodríguez se posicionó acerca de las declaraciones de Massa en el marco de su reunión con José Luis Gioja y más autoridades del PJ sobre "construir una coalición opositora, amplia y plural".



Apertura

EL POPULAR consultó al intendente Ezequiel Galli acerca de la principal novedad política de la jornada. "Es una gran decisión la que tomó el Presidente de convocar a Miguel Pichetto que representa mucho diálogo, mucho consenso y mucha experiencia política" subrayó.

Apuntó también al objetivo de ampliación del electorado que se desprende de la convocatoria al senador de Río Negro: "Me parece que abre las puertas a muchos sectores que con esta decisión de Pichetto de estar en la fórmula les da una gran señal, tanto el Presidente como el mismo Pichetto, de que estamos realmente pensando en el futuro de la Argentina y que no queremos volver para atrás" afirmó el jefe comunal.

A su vez, interpretó que "es una gran noticia y me parece que todos tenemos que pensar en eso: en el futuro y una Argentina con la democracia y la república fortalecidas, que es lo que estamos buscando recuperar en octubre de este año".

