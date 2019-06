Tragedia en la ciudad: murió una mujer tras haber inhalado monóxido de carbono

131855

Policiales Su hijo de dos años permanece en estado crítico y un bebé en la Guardia

Se trata de Alejandra Beatriz Acuña de 33 años que había sido trasladada de urgencia desde su vivienda hasta el Hospital.



A media mañana de este miércoles se conoció el trágico fallecimiento de una mujer identificada como Alejandra Beatriz Acuña de 33 años de edad que había inhalado monóxido de carbono.



Todo ocurrió en una vivienda de Islas Malvinas 3862 cuando la madre se encontraba con sus dos pequeños hijos que también están internados en el área de Pediatría del Hospital Municipal.



El parte médico indica que Franco Ibarra de 2 años y 3 meses permanece en estado crítico en Unidad Terapia Intensiva Pediátrica y Tomás Ibarra de 9 meses en Guardia en observación.



Personal de Policía Distrital, de dependencias locales y Científica se encuentran apostados en el lugar. Interviene la UFI N° 4 de Olavarría a cargo de la fiscal Paula Serrano y la causa quedó caratulada como "Averiguación de causales de muerte".



El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico que se produce por la mala combustión de elementos combustibles como el gas natural.



La peligrosidad del CO radica en que no tiene propiedades indicadoras que permitan su reconocimiento. Al no tener olor, color, sabor ni ser irritante, se lo conoce como el "asesino silencioso".



El monóxido es producido por la combustión incompleta no sólo del gas natural, sino también de otros combustibles como la madera, el carbón a leña, el carbón mineral, el gasoil, el kerosene, la gasolina, el butano y el propano.

La conmoción generada por esta tragedia hizo recordar un hecho de similares características ocurrido en una vivienda de barrio CECO I dos años, el 4 de junio de 2017.