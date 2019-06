Lavagna-Urtubey: "Creo que es la única propuesta que ofrece futuro"

131885

12.06 | Política ELECCIONES 2019// El ex intendente José Eseverri, sobre el cierre de los frentes electorales

El ex intendente José Eseverri charló con El Popular tras la confirmación de la fórmula presidencial de Lavagna y Urtubey. Habló de las expectativas locales, lo que significa Pichetto en la fórmula con el presidente Mauricio Macri y del futuro de la Argentina.



Consultado sobre la confirmación del espacio Concenso Federal 2030 , encabezado por el ex ministro de economía Roberto Lavagna como candidato a presidente y el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el ex intendente José Eseverri dijo "hay una necesidad de representar a quienes hoy no se sienten contenidos por esos extremos de la grieta", en clara referencia a los frentes integrados por Macri-Pichetto por un lado; y Fernández-Fernández por el otro.



Además sostuvo "si bien sabemos en lo local, que vamos a tener una campaña muy vecinal y vamos a tener mucho corte de boleta, o por lo menos eso es lo que esta empezando a verse (...) Hace tiempo hay un reclamo de una tercera opción".



Quizás te interese: ¿Qué opinó Eduardo Rodríguez sobre la incorporación de Sergio Massa al espacio de "Los Fernández", "Frente de Todos"?



Recién el sábado 22 de junio se cerrarán las listas. Faltan apenas 10 días, sin embargo será tiempo suficiente para terminar de definir los últimos trazos y uno de ellos podría resultar con la candidatura como Jefe Comunal de Eseverri. Eso se conocería -como el resto de la lista- la próxima semana.



Sobre el final, también confió a El Popular, "pretendemos que Liliana Schwindt sea candidata a Diputada Nacional".



El resto de la entrevista a José Eseverri sobre el cierre de los frentes electorales y más detalles, en la edición impresa del diario El Popular de este jueves.