Murió el periodista Sergio Gendler

131893

Información General

Padecía un cáncer intestinal. Estaba internado en estado crítico desde la semana pasada. Tenía 52 años.



Dolor en el mundo del periodismo deportivo. Sergio Gendler murió este jueves a los 52 años. Desde hace 19 años padecía una afección intestinal.



En la actualidad trabajaba en Fox Sports y en Radio Mitre, junto a Alfredo Leuco, pero la mayor parte de su carrera se centró en Telenoche y TN, donde fue columnista y formó parte del clásico TN Deportivo.

En 2000, a raíz de los síntomas digestivos que lo estaban aquejando, fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn, un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo, aunque se da comúnmente en la parte más baja del intestino delgado y el intestino grueso (colon y recto).

"Me llevó como cuatro años el diagnóstico. Cuando me hicieron la primera colonoscopia y vi la cara de los médicos dije 'qué pasó. Muero mañana'. Tuve que ir a Internet a ver de qué se trataba. Una vez que encontré el tratamiento fue otra vida", contaba años atrás en un video para la Fundación Mas Vida de Crohn & Colitis Ulcerosa.

"Sé que si tengo que irme de viaje, tengo que preparar mi equipaje y mi medicación, es parte de mi vida", explicó en ese momento, naturalizando la situación.

El periodista era padre de cuatro hijas: Bárbara (18) e Ivana (16), de su primer matrimonio, y Malena (7) y Agustina (5), fruto de su amor con Nancy Lezcano, su ultima mujer.

Gendler había quedado envuelto en una polémica en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue apartado de la cobertura de TN y El Trece en pleno torneo. Si bien en un principio se dijo que había sido bajado por gastar unos 200 mil pesos en viáticos, el periodista dio otra versión: "Lo que pasó fue que tuve una pelea con una persona de alta jerarquía del canal y, con todo su derecho, me pidió que no continuara con la cobertura. Pero no fue un tema de guita."



Apenas unos días después, en agosto de ese año, finalmente dejó el canal tras más de 20 años de trabajo. "He aprendido, he disfrutado. Solo voy a tener recuerdos buenos. Después de tantas cosas que se dijeron... me voy bárbaro", dijo al despedirse en Telenoche, junto a María Laura Santillán y Santo Biasatti. Allí destacó que en tantos años de trabajo se subió a 600 aviones y realizó más de 7000 entrevistas.

En estos últimos años además de trabajar en Fox Sports estaba como columnista deportivo en los programas radiales de "Le doy mi palabra" (con la conducción de Alfredo Leuco) por Mitre y también en la FM La 100 en "Sarasa" (Con Ronnie Arias y Alejandra Salas) y "Atardecer de un día agitado" (Sergio Lapegüe).

(Clarín)