Diego Rojas y un emotivo discurso en el HCD

Política Se desarrolla la séptima sesión

Izó la bandera Argentina y en un cuarto intermedio habló y emocionó a los presentes, entre los que estaban sus alumnos del Colegio Fray Mamerto Esquiú. La sesión comenzó con el tratamiento de 23 proyectos.

Este jueves se desarrolló la séptima sesión del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Olavarría con varios proyectos en lista para tratar.

Antes del inicio de la sesión, el reconocido escritor Diego Javier Rojas fue el encargado de izar la bandera nacional ante la presencia de decenas de chicos y familiares. El escritor había sido declarado vecino destacado en la sexta sesión.

En un momento muy emotivo, Diego Rojas brindó unas palabras en el cuarto intermedio que decretó el presidente Bruno Cenizo. En primera instancia quiso agradecer "a mi familia, a mis amistades, a mis alumnos que hoy estuvieron acá no sabia que iban a venir y es una grata sorpresa, a mis compañeros de trabajo en los medios y no quiero olvidarme de nadie". La sala estuvo colmada y sus alumnos del Colegio Fray Mamerto Esquiú le brindaron una grata sorpresa.



"Hoy pensaba qué iba a decir además de agradecer; me acordé que cuando era chico mi mamá me llevo al médico porque a mi no me gustaba jugar al fútbol. Estaba sentado en la camilla y el doctor le dijo que así como hay chicos que les gustan jugar a juegos de mesas y jugar a fútbol a otro les gusta leer libros y quizá sea su futuro, fue un visionario", contó Diego.

Luego hizo un breve resumen de su vida, comentó que "cuando yo egrese de la Escuela y ya sabía que quería ser bibliotecario". Después explicó que "primero estudié Magisterio y luego realicé la carrera de bibliotecario".

Su primer trabajo fue en la biblioteca de la localidad de Loma Negra, "fue algo muy lindo porque de allí sacaba los libros de chico y la bibliotecaria el primer día que llegue me dijo que de chico era muy inquieto".

Para cerrar, Diego expresó su admiración por una importante escritora, "fui tocado por la varita de María Elena Walsh".



En cuanto a los 23 proyectos en tratamiento, se declaró de interés legislativo la reunión ordinaria trimestral de la Asociación Argentina de Taquígrafos después de una votación unánime.



También se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución solicitando el mantenimiento de caminos de Colonia San Miguel presentado por el unibloque del concejal Eduardo Rodríguez, el mismo bloque presentó el proyecto de comunicación a favor del proyecto de ley del Empleo Jóven "Oportunidades".



El bloque Copebo, a cargo del concejal Marcelo Latorre presentó un pedido de informes al Ejecutivo sobre casos de sífilis en el partido de Olavarría, fue aprobado por unanimidad.