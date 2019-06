Le dan el alta a Rocío, la única sobreviviente de la trágica de Monte

131914

Policiales

Rocío Quagliarello, la única sobreviviente de la persecución fatal de San Miguel del Monte en la que murieron tres chicos de entre 12 y 13 años, y un joven de 22, fue dada de alta este jueves, según confirmaron desde su entorno familiar.

La adolescente de 13 años ya salió del Hospital de Alta Complejidad El Cruce, en Florencio Varela, donde estuvo internada en terapia intensiva pediátrica durante 25 días.



La madrugada del lunes 20 de mayo, en el marco de una persecución policial a los tiros, el auto que conducía Aníbal Suárez (22) se estrelló contra el acoplado de un camión estacionado en el kilómetro 111 de la colectora 9 de Julio que desemboca en la Ruta 3. Fallecieron él y otros tres ocupantes del Fiat Spazio 147: Gonzalo Domínguez, Camila López y Danilo Sansone.



El hecho desencadenó una serie de encubrimientos y connivencia de la cúpula de la comisaría local que terminó con 12 agentes y el secretario de Seguridad del Municipio, detenidos.



La única sobreviviente fue Rocío, quien 25 días después, recibió el alta médica y se convirtió en una testigo clave para esclarecer el hecho. La familia emitió un comunicado para avisar la noticia. Lo pronunció su tío, el abogado Ricardo Minoli: "Quería comunicarles que hoy 13 de julio, sin saber precisar el horario, le darán el alta a Rocío. Estamos sorprendidos de su evolución. Damos gracias a Dios y a todos los que han apoyado con sus oraciones, a todas las personas por el grado de colaboración y respeto. Quiero solicitar a toda la población que traten de no apurarse para visitarla, ya que la queremos preservar por un tiempo prudente". Finalmente, la adolescente salió del hospital antes de las 9.30 de la mañana. La madre, Loana Sanguinetti, calificó su recuperación como "milagrosa".



Desde el entorno familiar advirtieron que no dejarán que nadie ingrese al hogar, pero habilitaron a que se puedan juntar en la puerta de su casa.



A Rocío la tuvieron que intervenir de urgencia por una herida en el hígado no bien ingresó al hospital. Estuvo internada en terapia intensiva pediátrica y sus principales complicaciones radicaron en sus pulmones. Más tarde la operaron también por diversas fracturas. (DIB)