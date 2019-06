La mitad de los argentinos cree que Messi será la figura de la Copa América

131919

13.06 Copa América

Un 49,5 por ciento de los argentinos aseguró que el astro de Barcelona de España Lionel Messi será la figura de la Copa América que comenzará este viernes en Brasil, según una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI).



En una proporción similar, del 46,3 por ciento, los hinchas le asignaron al seleccionado "albiceleste" la chapa de candidato a ganar el torneo, aunque apenas el 23,1 por ciento confía en que logrará el título.



La mayoría de ellos (29,2 %) vaticinó que el equipo argentino llegará hasta la final como ocurrió en las últimas dos ediciones de la Copa América.



El director técnico Lionel Scaloni no goza de la confianza de los fanáticos, pues el 44,3 por ciento entendió que no está capacitado para dirigir al seleccionado.



De todos modos, un 48,9 por ciento reconoció haber quedado conforme con los 23 futbolistas elegidos por el entrenador para encarar la 46ta. edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.



Finalmente, un 44,9 por ciento admitió que no lo entusiasma la disputa del torneo y un 88,5 por ciento rechazó la posibilidad de viajar a Brasil para alentar al equipo capitaneado por Messi.