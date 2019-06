Andrada se lesionó y se pierde la Copa América

131956

Juan Musso será el reemplazante

El arquero fue dado de baja a raíz de una lesión en una de sus rodillas. El otro lesionado del plantel es Roberto Pereyra

Esteban Andrada, arquero de Boca, fue desafectado de la selección argentina a horas del debut del equipo de Lionel Scaloni (mañana, desde las 19, contra Colombia) a raíz de una sinovitis en su rodilla derecha y se perderá la Copa América Brasil 2019.



La noticia fue confirmada por Luciano Nicotra, representante del ex guardavallas de Lanús y Arsenal: "Me quedé hablando hasta las 2 am con él, estaba medio bajoneado y preocupado. Ya tendrá otra oportunidad en la Selección, lo mejor es que regrese y rápidamente comience su recuperación".



Si bien el agente, en diálogo con TyC Sports, sostuvo que "los estudios que le realizaron arrojaron que la lesión no es de gravedad", afirmó que "lo mejor para Esteban es volverse a Buenos Aires" para comenzar con la recuperación. Aunque no está confirmado, se estima que el domingo estará regresando al país.



"Le sacaron líquido con sangre de la rodilla y ahí se dieron cuenta de que la lesión era algo importante", agregó el empresario.



La lesión que sufrió Andrada fue durante un ejercicio de pelota parada durante la práctica de este jueves. "Chocó su rodilla contra la canilla de Guido Rodríguez y sintió mucho dolor", confesó Nicotra.



El parte médico oficial de la Selección fue: "El jugador, que sufrió traumatismo de rodilla derecha, evolucionó desfavorablemente presentando un importante cuadro de derrame articular no encontrándose apto medicamente para participar de la Copa América".



Esta situación también generó preocupación en Boca, ya que el equipo que comanda Gustavo Alfaro disputará en poco más de un mes la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense.



Un médico de la Conmebol constatará la lesión en las próximas horas para dar el visto bueno a la AFA para convocar a su reemplazante. El elegido por Scaloni es Juan Musso, arquero de Udinese, que le ganó la pulseada a Gerónimo Rulli (Real Sociedad). AFA hizo oficial la elección y el ex Racing llegará mañana a Brasil en un vuelo chárter junto a unos 70 familiares de los integrantes del plantel.



El caso de Roberto Pereyra, en cambio, generó mucha menos preocupación. El volante por derecha tiene una sobrecarga muscular en la región inguinal, lo que lo obligó a realizar trabajos diferenciados en la última práctica.



Ante este escenario, un probable equipo para enfrentar a Colombia este sábado en el debut en la Copa América de Brasil es Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Ángel Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.