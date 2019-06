Pasaron otras 24 horas de innovación, una de las ediciones más convocantes

131972

14.06

Otro desafío donde participaron más de 170 estudiantes de 25 escuelas del Partido de Olavarría y propusieron 16 desafíos. La juventud como protagonista.



"Hubo un docente que en un momento nos dijo algo que nos hizo abrir la cabeza. Ese momento estuvo muy bueno", contaron Nahuel, Santiago y Alan, integrantes de "Nº 24", el equipo ganador de las "24 horas de innovación FIO". Ellos fueron algunos de los 170 jóvenes que a partir del jueves al mediodía estuvieron un día completo en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, donde participaron del ya popular certamen.

El Centro de Emprendedorismo e Innovación de la FIO fue una vez más organizador del evento, contando con el aporte protagónico de la Municipalidad de Olavarría, así como de empresas e instituciones.

Esta 9º edición del evento fue la más numerosa. En total, se armaron 17 equipos. Cada uno eligió uno de los 16 desafíos propuestos por instituciones locales, y en un video de no más de 3 minutos expuso una solución. Acá, el único límite de la creatividad, es el tiempo. Más allá de eso, no hay barreras.

Priscila y Milagros van a la Escuela Nº 20, y ya con sueño confesaron que no les gustó mucho cuando a las 2 am, les sugirieron hacer modificaciones en el enfoque del proyecto que idearon. "Teníamos el re proyecto y nos costó mucho cambiarlo", aseguraron las adolescentes de 17 años.

Imprevistos, contratiempos, indagar diferentes alternativas, reacciones rápidas y muchas cabezas tirando para un mismo lado, se podría decir que son esas las capacidades que las "24 horas de innovación FIO" intenta desarrollar. Tal vez el plazo es exiguo, pero como dijo el Decano Marcelo Spina al cierre del certamen, "hoy se llevan muchas cosas. No pueden verlo ahora por el cansancio, pero con el tiempo van a darse cuenta", señaló. De hecho, que los participantes deban volcar en lenguaje audiovisual y con el uso de las Tecnologías de la Información, un video con límite de tiempo, es en cierto sentido, un desafío en sí mismo.

Las escuelas que participaron fueron el Instituto Privado Sierras Bayas, Estrada, San Antonio, Libertas, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Mariano Moreno, Nuevas Lenguas, Escuela de Educación Secundaria Nº1, Nº2, Nº4 (Hinojo), Nº6 (Ex Nacional), Nº7, Nº8, Nº10 (Ex Normal), Nº13 (Villa Aurora), Nº14, Nº16 (Barrio Jardín - CECO II), Nº17 (Sierra Chica), Nº18, Nº20, Nº22 (extensiones La Moderna y Las Piedritas), Secundaria Agraria Nº1, Técnica Nº1 y Nº2 (Ex Industrial), y ENAPE.

Una gran experiencia



Las problemáticas a abordar fueron propuestas por la misma Facultad de Ingeniería, la Municipalidad de Olavarría, Coopelectric, Cementos Avellaneda, Tancredi Vigas y Bloques, RM Seguridad Ambiental. Difusión de actividades, información ciudadana accesible, reutilización y cuidado de recursos naturales, optimización de búsquedas laborales, registro y monitoreo de perros callejeros en la ciudad fueron algunos de los aspectos abordados.

Finalmente, llegaron al podio tres equipos, de acuerdo a la evaluación del jurado compuesto por la ingeniera Silvia Urrutia y el doctor Gastón Barreto, docentes de la unidad académica, y Daniel Lencina, director de Minería municipal.