Cincuenta y cincuenta: encuestas en comerciantes sobre el estacionamiento medido

Esa es la conclusión a la que llegaron los estudiantes de quinto año de la ENAPE después de una investigación que realizaron. Consultaron a 540 comerciantes de la zonas 1 y 2 y a más de 600 vecinos para conocer su opinión. Concluyeron que a la mayoría de los negocios les afectó negativamente y que hay mucha desinformación sobre el sistema.

"un 50% está de acuerdo con el sistema y un 50% en desacuerdo".

el 69% cree que afectó su negocio y el 91% dice que de modo negativo

están de acuerdo con el sistema pero que no era el momento por la situación de crisis económica

Cincuenta y tres chicos de quinto año de la, dos docentesy el centro dividido en catorce zonas para ser recorridas y encuestadas. Se organizaron, salieron a dialogar con comerciantes y vecinos y llegaron aEl más llamativo, la mitad de los comerciantes está de acuerdo con su implementación.El docentedel área de Economía Política contó que "el proyecto surgió en marzo a partir del interés de los chicos en las primeras clases comentando que este tema tenía mucha presencia en los medios", como las materias de Ciencias Sociales se articulan, junto a la profesorapensaron en cómo investigar acerca de lo que piensan las personas sobre la mercantilización del espacio público. "Elaboramos la propuesta y se la presentamos a los chicos. Queríamos indagar sobrey ver qué pensaban los vecinos que transitan por ese espacio público".Así fue como trabajaron con 53 chicos, dos cursos en forma simultánea, "lo que implicó un gran desafío". Elaboraron un cuestionario para comerciantes, en una primera etapa, y en segunda instancia para los vecinos.Hicieron un mapeo de Olavarría y dividieron el centro en 14 zonas, tratando de que haya en cada una la misma cantidad de comercios. A cada grupo de trabajo se les asignó una zona y así encuestaron el 100% de comercios que quedan comprendidos en la Zona 1 y Zona 2 del Estacionamiento Medido.comentó Julio, y "nos sorprendimos porque pensamos que había más que no iban a querer responder pero fue un número muy bajo". Algunos resultados de lo que apareció y que resulta llamativo:Cuando se preguntó acerca de losde la implementación, el 51% de las personas dice que conoce el motivo pero notaron que hay mucha confusión, "un 57 dice que es para ordenar el tránsito, 25% recaudación para el Municipio y después se dividen es para Bomberos y otras causas".Sobresólo el 3% dice "excelente", 34% que es buena y 31% que es regular. Por otro lado,y que la mayor consecuencia fue la caída en las ventas.Sí se encontraron con lugares donde el, "como el de una joyería que dice que a partir de esto, la gente va más".Dialogando con los estudiantes, los comerciantes asumieron "que", explicó el docente.En cuanto al trabajo, el día 5 de junio los estudiantes hicieron una presentación de los datos y tanto Sofía como Julio pidieron una devolución sobre lo que les había parecido la experiencia, "y fue muy muy positiva. Porque si bien fue agotadora porque trabajaron mucho, les gustó el trabajo de campo, ir a comercios, barrios, encuestar, hacer la tabulación. Les gustó ver la magnitud que tenía lo que hicieron", manifestó el responsable de Economía Política.Los comerciantes y vecinos opinaron y la sensación que queda es de "desconfianza respecto de a dónde va la plata que se recauda que es mucho más de lo que recaudaban antes, hay notas que explicitan que queda un 74 % a la empresa y un 26% para Bomberos y aparece la duda de quién le da tanto porcentaje a una empresa por el solo hecho de ordenar algo. Porque si comparamos con el peaje, hay mantenimiento, hay gastos. Acá solo hay personas que lo organizan", comentó Julio.Al mismo tiempo, dijo una gran cantidad de personas manifestó que "sería bueno que sea una empresa local la que mantenga la concesión".Los barrios también se vieron afectados por este nuevo sistema. Los estudiantes hicieron 665 encuestas de las que aún no tienen datos finales pero sí algunos preliminares. "Las zonas con opinión negativa son Pueblo Nuevo, por ejemplo, y la zona cercana al Arroyo porque hay gente enojada que no tiene espacio para dejar su auto. Lo mismo pasa en San Vicente, Mariano Moreno y Roca Merlo".Los docentes comentaron que los datos finales y la tabulación con los resultados estarán en algunas semanas más.Geremías, Jose y Sofía son estudiantes que realizaron el estudio. En diálogo con el móvil de Mejor de Mañana () dijeron que lo que más afecta a los comerciantes es que "ya no hay gente que pasea y mira" lo que ofrecen sino que hacen sus compras de modo express.Al mismo tiempo, "los comerciantes ven que para la gente la aplicación es difícil de utilizar. Entonces eligen pagar en kioscos". También muchos creen que es costoso para aquellos que trabajan en el centro.A los alumnos les intrigaba también conocer a dónde se destinaba la recaudación y notaron que sucedía lo mismo en los vecinos. "Vimos preocupación de a dónde iba dirigido el dinero y por eso estaría bueno que la gente esté más informada, porque se enteraron de boca a boca, y para mí es negativo", dijo Sofía. "Hay desinformación, y hay muchos adultos mayores que están en contra del sistema".