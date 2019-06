¿Galli se llevó una parte del peronismo y arma la lista?

132058

La pelea por los cargos seccionales, los bendecidos y los que se quieren eternizar. El PJ quiso marcar la cancha y dejó gente afuera. Eseverri defiende a Schwindt y trabaja por el corte de boleta.

El kirchnerismo parece querer negociar poco y nada. En los últimos días armó una reunión de consejo de partido y proclamó la lista de Federico Aguilera, desplazando a la que representa Marisel Cides junto a un fuerte sector gremial representado por el moyanista Jorge De Crecchio, y José Stuppia (Municipales) entre otros. Marisel ya se puso en marcha para ir por una Paso contra Federico Aguilera y espera que se la autoricen.



En esa famosa reunión de partido participó Patricia Bahl, quien extrañamente estaría por reunirse esta semana con el Intendente para integrarse a sus filas junto con otros peronistas tales como Mariano Ciancio, titular de la sociedad de fomento, Juan Martín de Pueyrredón, Eva Cura, Marcelo Fabbi, el titular de Ansés, Javier Frías, de la junta vecinal Barrio Los Robles.



Ezequiel Galli, sabiendo que la gran mayoría son peronistas y no quieren ir con Macri, pero que habrían sido rechazados por el PJ, les habría pedido que se abstraigan de todo lo que no sea distrital y que se sumaran a su proyecto local. A Ciancio lo habría llamado Diego Robbiani, y se habría tenido en cuenta tanto en él como en otros, caso Frías, su influencia territorial.



En esta ampliación de Cambiemos o Juntos por el Cambio, Mario Cura se habría reunido con Ezequiel Galli para acordar algunos lineamientos y un puesto entrable en la lista, algo que no se dio en 2017, cuando el Intendente le ofreció el quinto lugar de la lista de concejales que finalmente ocupó Fermín Ferreyra.



Cides, massistas y lavagnistas



Lo llamativo fue que mientras el PJ local la corría a Cides, ésta era recibida por Kiciloff y Verónica Magario. ¿Tanta autonomía hay en el distrito como para que la gente de Unidad Ciudadana haga lo que quiera?.



El peronismo, como el cuento de Jorge Luis Borges se ha ido transformando en una especie de "jardín en donde los senderos se bifurcan", aunque indefinidamente.



En tanto, José Eseverri, quien ya ha ratificado su pertenencia a Consenso 2030, prácticamente espera formalizar su candidatura el próximo 22, podría sumar al concejal de Copebo, Marcelo Latorre, quien habria quedado sin posibilidad de integrar la lista distrital que la sigue manejando la gente de Unidad Ciudadana.



El jefe de la Copebo, Julio Ledesma, lo habría habilitado a Marcelo Latorre para que decida con total autonomía, lo que incluiría tanto ir a una Paso dentro del Frente Todos como también buscar un acuerdo con Eseverri: "si tenemos que poner la plata para la campaña, da lo mismo ponerla en un lado que en otro", habría dicho Ledesma con absoluto pragmatismo, dejando implícito que hoy los espacios se parecen demasiado entre sí.



Sergio Massa le pidió a Mario Meoni que sea candidato a intendente de Junín, pero Eseverri advirtió que a él no le pidió lo mismo. "Me saludó para mi cumpleaños pero igual mi posición es otra y la demanda social está en otro lugar", dijo.



¿Confluirá Eduardo Rodríguez con José Eseverri?. Hoy por hoy no tienen ningún diálogo. Rodríguez se reunió con Aguilera pero todavía no llegaron a nada. Hablaron del proyecto de ciudad pero no de las listas. Entonces, más allá de la lejanía existente entre José y Eduardo, tampoco habría que descartar un acercamiento obligado por las circunstancias. Y si no, Rodríguez amenazó con ir a una Paso contra Aguilera, aunque esto es algo que aún está lejos.

