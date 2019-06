Informe: en transparencia Olavarría está catalogado como "rango medio"

132059

Información General Presupuesto: 8 de cada 10 municipios están desaprobados

Más del 80% de los municipios bonaerenses presentaron un nivel de transparencia entre regular y nulo, según un seguimiento que midió la publicación online de la información fiscal y presupuestaria de los gobiernos locales. Del total de los 135, solo dos cumplieron en tiempo y forma con la normativa en líneas generales.

El trabajo fue realizado por ladesde donde buscan monitorear y motivar el cumplimiento de la legislación vigente desde 2017, en la que se propone que las comunas publiquen sus presupuestos y la ejecución de los mismos, entre otros datos financieros.

"El informe tiene el objetivo de promover que la información sea pública y de fácil acceso. A ese combo lo llamamos transparencia. La idea es que no se publique por publicar y que cualquier ciudadano pueda contar con los datos", le contó a DIB el director ejecutivo de filial Buenos Aires de ASAP, Federico Collino.

Según la organización, sólo dos de los 135 municipios de la provincia cumplen "en líneas generales" con "la información que exigen las normas dentro de los plazos establecidos" y llegan "a un nivel alto en el índice de transparencia". También, entre los mejores en la tabla, hay otros 20 distritos tienen un desempeño "medio".Dentro de este grupo se encuentra nuestra ciudad.



Por otro lado, 66 comunas tienen un desempeño bajo o regular y hay unos 47 de información nula o casi nula. Estos dos grupos abarcan a más del 80% de los municipios, lo que "demarca el intenso trabajo a realizar para cumplir con las normativas vigentes de responsabilidad fiscal y para concientizar acerca de la importancia de publicar", sostiene el informe.

De cualquier manera, Collino confío en que los municipios mal puntuados en esta ocasión van a mejorar en los próximos meses. "Hay muchos que tienen información publicada pero no dentro de los marcos que se pide. La mayoría está en condiciones de realizar unos pequeños ajustes para que el próximo informe les dé mucho mejor", explicó.

La filial Buenos Aires de la ASAP se constituyó hace seis meses y esta es la primera medición sobre "transparencia" municipal que realiza. "El informe este va a ser una costumbre. La idea es hacerlo dos veces por año. Estamos confiados en que van a mejorar mucho los resultados", agregó Collino. Los datos del documento presentado corresponden a un monitoreo realizado durante mes de abril y lo podés ver completo acá.

El próximo seguimiento se hará en octubre.

Los mejores y los peores

El monitoreo realizado por ASAP otorga una calificación que tiene en cuenta distintos puntos según las publicaciones o no: del presupuesto corriente, de la situación económico-financiera, de la ejecución presupuestaria, de los gastos y de la deuda. Asimismo, evalúa el fácil acceso dentro de las webs a estos datos.

Los distritos de General San Martín y Bahía Blanca obtuvieron la puntuación más destacada (ambos con 80) y quedaron a cabeza de la tabla. Bragado se ubicó en el tercer lugar, con 63; y luego aparecen Moreno, Coronel Pringles, Avellaneda, Berazategui, Chivilcoy, La Matanza y Tandil (todos con 60).



Olavarría está catalogado como un municipio de cumplimiento medio.



Entre los últimos de la lista, hay 37 distritos que no tienen puntos y 11 que tienen solo cinco. "A veces la información está muy dispersa o no es de fácil acceso. Los que tiene cero puntos no quiere decir que no tengan información, sino que deberían mejorar la publicación de los datos", detalló Collino.

En cuanto a las diferencias entre los "mejores" y los "peores", el referente de ASAP entendió "que puede haber municipios que tengan mayores recursos o que puedan tener un desarrollo tecnológico un poco mejor para brindar los datos", pero que "tiene que ver más con la forma de presentar la información". "Nuestra filial tiene el objetivo de estar en permanente contacto con los municipios para acompañarlos y asistirlos en esto", subrayó.

Qué deben cumplir por ley

En el año 2005, la provincia de Buenos Aires adhirió al Régimen de Responsabilidad Fiscal nacional a través de la ley N° 13.295. Esa norma, modificada en 2017, sostiene en su artículo 4 que "cada municipio publicará en su página web el presupuesto anual" (aprobado o prorrogado). Además, determina que las comunas difundan información: "trimestral de la ejecución presupuestaria", del "gasto clasificado según finalidad y función", del "stock de la deuda pública, incluida la flotante", del "pago de servicios de la deuda" y del "nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre".



Fuente (DIB) MT