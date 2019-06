"Defendemos los derechos humanos de los pacientes pero también el derecho a la salud"

Las preguntas en torno a lo que sucederá con los pacientes siguen sin tener respuestas.



"Es muy grave lo que está pasando porque no se toman medidas oficiales", afirmó elquien está a cargo de la clínica local de salud mental, en relación al momento de incertidumbre que vive la mencionada institución debido a lapara el inicio del año próximo.Tras la resolución que afirmó la Ley Nacional de Salud Mental que surgió por el 2010 pero que se reglamentó en el 2013, doctores, personal y familiares de pacientes de la clínica local iniciaron movilizaciones, gestiones, y todo lo que estuvo "a su alcance" para buscar una solución al problema que plantea la ley nacional. Según los mismos,Estrictamente, la ley prohíbe la creación de manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados; y la adaptación por parte los existentes a los principios expuestos en la ley hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación que se debió hacer en los últimos nueve años nunca se hizo, ya que los fondos para la misma no llegaron desde Nación.El punto más preocupante es que la resolución que surgió desde la secretaría de Salud de la Nación en abril pasado confirmó que, según representantes de la clínica olavarriense,La clínica local sería una de ellas."El drama es que el 1º de enero el cierre está y a nosotros no nos cubrirá ningún seguro, por lo cual tenemos que dejar de dar la prestación sino cambia algo para esa fecha. No podemos trabajar sin seguro, llegarían muchos problemas judiciales", lamentó el Dr. Bernardo Carricart.