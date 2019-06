"Si Magario piensa hacer lo mismo que hizo en La Matanza, pobre Provincia"

132084

Política ELECCIONES 2019

Lo afirmó el Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo en referencia a la fórmula a la gobernación del "Frente de Todos".



El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo resaltó su preocupación cuando en un medio nacional le preguntaron sobre Verónica Magario que, días atrás, dijo que piensa llevar a la provincia lo que hizo en La Matanza como intendenta.



En ese marco Ritondo dijo: "Pobre provincia si hace eso" y agregó, "Magario tiene $12 mil millones en el banco y la gente, cuando llueve, no puede salir de la casa para llevar los chicos al colegio; especula con el dinero de los más pobres en lugar de hacer obras en La Matanza"



El ministro de seguridad Bonaerense continuó, "La Matanza es el lugar donde más búnkeres de droga hemos tirado: entre el 30 y el 40% del total"



"La verdad que me cuesta pensar en un votante que pueda cambiar a María Eugenia por Kicillof, no puedo imaginármelo; hoy tenemos otra Provincia: reforma policial, rutas, cloacas, se ha avanzado muchísimo", concluyó Ritondo.



Fuente: Prensa Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.