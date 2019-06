Lanzan colecta solidaria "por tiempo indeterminado"

132122

18.06 | Información General Mesa de Emergencias

Ante la certeza del incremento de las familias complicadas para acceder a las necesidades básicas y mientras se aguarda la respuesta del Municipio para declarar la "emergencia alimentaria" en el Partido de Olavarría, la Mesa de Emergencias puso en marcha una colecta solidaria.

La actividad, anticipada por referentes de ese espacio, fue dada a conocer en las redes sociales. Según explicaron "surgió espontáneamente" durante la última reunión y entre las causas señalaron laLuego de establecer que en nuestra ciudad "muchas familias necesitan tu ayuda", desde la Mesa de Emergencias indicaron quevicepresidente de la Federación fomentista local, había argumentado que "hace falta que la Municipalidad reaccione, declare la emergencia alimentaria y suba los presupuestos para estas cosas". También la doctora, quien se sumó a este espacio recientemente, había planteado que ante la crisis económica, "no solamente se agudiza todo en el invierno por el tema del frío sino que también empiezan a aparecer cuestiones de que no se llega con la comida y cuando hay 2 o 3 chicos el tema de la comida se hace cuesta arriba: no te calentás bien, no te alimentás bien y empiezan a aparecer los problemas ".Asimismo, mediante un comunicado desde la Mesa aclararon que "en este grupo no hay intencionalidades partidarias, acusación emanada por el Municipio para no colaborar y desprestigiar los datos relevados por cada referente barrial: no hay ningún precandidato a nada ni tampoco impulsamos la candidatura de nadie". En este contexto, "es el Estado quien debiera apresurarse a dar respuestas porque las familias necesitan ayuda ya. Queremos alertar que juntamente con esta problemática se potencian otras, y se ven afectadas la salud física y psíquica".Adhieren a la colecta las sociedades de fomento Provincias Unidas, Independencia, 12 de Octubre, Villa Maylín, San Lorenzo, El creador de la Bandera y 25 de Noviembre; las juntas vecinales de barrio Uocra, de barrio Matadero, de barrio Martín Fierro y de barrio Procrear Pikelado.También lo hicieron las organizaciones sociales La dignidad, 29 de Mayo y 24 de Febrero, y el Programa de Economía Social y Popular de la Facultad de Ciencias Sociales; los merenderos Arco Iris, de barrio Trabajadores; La Palmera y Angel de la bicicleta, de barrio Matadero; y el comedor Pocho Lepratti de barrio Provincias Unidas. Además de la agrupación Cuidado Responsable de Animales Olavarría (CRAO) y "vecinos independientes" de barrios Coronel Dorrego, Pikelado, 10 de Junio y 4 de Octubre.Quienes estén interesados en colaborar y aportar los artículos solicitados podrán contactarse con Cintia (02284) 15-579651, Lorena (02284) 15-536326, Ornella (02284) 15-632669 y María José (02284) 15-356837.