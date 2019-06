Lammens será candidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos

132156

Política

El presidente del club San Lorenzo, Matías Lammens, será el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos, y Mariano Recalde ocupará la postulación de primer candidato a senador en ese distrito por el mismo espacio.





El "amplio" frente opositor que buscará terminar con 12 años de hegemonía macrista en la ciudad de Buenos Aires ya tiene definido a sus protagonistas principales. Fue una negociación larga que implicó articular un acuerdo político entre las distintas fuerzas partidarias que decidieron apoyar la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. En las listas porteñas convivirán representantes del peronismo tradicional, la Cámpora, extrapartidarios y distintos sector de la izquierda nacional.

El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, encabezará la boleta como candidato a Jefe de Gobierno porteño, en un intento de atraer a los sectores progresistas no kirchneristas. Mariano Recalde, dirigente camporista, será primer candidato a senador nacional. Pino Solanas, reconocido cineasta peronista, irá primero en la lista de diputados nacionales, mientras que Vicki Donda ocupará el segundo lugar.



Tanto Recalde como Donda optaron por declinar sus precandidaturas a jefe de Gobierno en pos de la unidad e influidos por el "gesto" de Cristina Kirchner que al bajarse de su candidatura a presidente "obligó a muchos a darse un baño de humildad".



Hasta el momento no se definió quién será el compañero de fórmula de Lammens, pero los negociadores de todos los sectores no tienen ningún apuro, ya que la ley electoral porteña les permite definir al vice después de la presentación de la listas, cuyo plazo vence este sábado a la medianoche. El nombre de Victoria Montenegro (actual legisladora) es uno de los que más suena, aunque otros proponen que la candidata sea extrapartidaria para que "tenga más frescura".