En la recta final del cierre de listas, el Frente de Todos podría tener triple PASO

Política Días decisivos: en Olavarría podría haber una decena de candidatos

Cuando aún quedan lugares por negociar, ya se confirmaron dos "outsiders" y sólo dos mujeres entre una decena de precandidaturas para la intendencia. Pocos adelantos de las candidaturas para el Concejo y dos actos de lanzamiento.



El sábado vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos y en Olavarría aún quedan muchos aspectos por definirse. En los últimos días se confirmaron dos "outsiders" en precandidaturas a la intendencia y, el dato que más llama la atención por estas horas es la posibilidad de una triple PASO en el Frente de Todos. Además, hasta el momento sólo habría dos precandidatas para la jefatura comunal. Sólo uno de los espacios adelantó el primer integrante de la lista para concejales. Todos los demás mantienen la incógnita: la mayoría, porque aún no definió la lista, pero incluso aquellos partidos y frentes que aseguran tenerlas prefieren esperar. En cuanto a los lanzamientos, se programaron dos actos: uno el viernes para anunciar la candidatura al Ejecutivo y el otro el domingo, para presentar a toda la lista.



Mientras las conversaciones -personales, por Whatsapp, por teléfono- en Olavarría, en La Plata y en Buenos Aires suben el ritmo y el tono, hay cruces incluso sorpresivos que hasta saltan los acuerdos nacionales. De hecho, aseguran que las definiciones comenzaron a plantearse el sábado pasado pero a la hora de exponerlas, muchos son los que piden esperar hasta mañana, incluso hasta el viernes. Para pocos el cierre será tranquilo. Las definiciones que se tomen "arriba" podrían derivar en cambios locales y seccionales.



¿Que hay en claro? Varias cosas. Un repaso rápido de EL POPULAR con voceros y allegados a distintos espacios, permite proyectar que el domingo comenzará con al menos una decena de listas con precandidatos.



¿Triple interna?



En el Frente de Todos, Federico Aguilera lanzó su precandidatura hace cinco meses y sigue en carrera posicionado como líder del espacio en Olavarría. Su lista de concejales ya estaría prácticamente definida, dicen desde sectores que intentan negociar para incorporarse en "lugares entrables", pero hasta ahora no logran. La semana pasada, el mismo Aguilera encabezó una reunión del Consejo del PJ -partido que preside- para validar su lista como "única" en el plano local.



La respuesta llegó desde el Frente Sindical: Maricel Cides reafirmó su intención de competir por el Municipio con el apoyo de numerosos sindicatos. "Seguimos firmes en nuestro espacio de construcción" fue la frase que la abogada usó para reiterar que enfrentará en una PASO al concejal de Unidad Ciudadana. En este marco, se mostró inmediatamente después en una reunión con los referentes sindicales en la sede del PJ y con los precandidatos a la gobernación, Kicillof y Magario, en la localidad de Castelli donde también estuvieron los dirigentes Jorge De Crecchio y José Stuppia, de Camioneros y Municipales.



Pero con el cierre de alianzas, más frentes de negociación se abrieron ante Aguilera. El acuerdo entre Alberto Fernández y Sergio Massa dejó al massismo local dentro del Frente de Todos. Antes de que públicamente se confirmara el pase, las charlas en Olavarría ya habían comenzado entre Eduardo Rodríguez y Aguilera, y también el diputado provincial César Valicenti. Esos diálogos siguen, pero ante la consulta por los avances las definiciones ayer fueron: "están empantanados" y "es una opción la PASO".



Hasta este martes, sin confirmaciones de los protagonistas, el escenario que se prefiguraba dejaba al concejal Rodríguez con una virtual precandidatura a la intendencia y en una tercera interna del mismo frente.



En tanto, cabe señalar que durante el feriado una encuesta telefónica que insistentemente llegó a varios periodistas de este Diario ya avanzaba con análisis de ese mismo escenario: las preguntas buscaban recoger el conocimiento tanto de Aguilera como de Rodríguez, así como la intención de voto de cada uno en una PASO. A Cides no la consideraban.

