El índice de desocupación subió a 10,1% en el primer trimestre del año

Es el valor más alto en los últimos 13 años

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Significa casi 2 millones de personas desocupadas en el país. El año pasado, en el mismo período, la cifra había sido 9,1%.

Proyectado a nivel de la población total urbana del país, son 1.961.840 las personas desempleadas, 211. 800 más que en el mismo período del año pasado.



La subocupación creció dos puntos, del 9,8% al 11,8 por ciento

Además, la sub ocupación demandante ascendió a 8,4% contra 6,8% de enero-marzo del año pasado, mientras que la sub ocupación no demandante alcanzó a 3,4% contra el 3% del período anterior. Respecto de los subocupados que había en el primer trimestre del año pasado, ahora hay 417.355 más.

El Índice de Desocupación subió al 10,1% al termino del primer trimestre del año, desde el 9,1% de igual período del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La región con más desocupación es el Gran Buenos Aires, con 11,1%, seguida de la pampeana, que mostró un índice de desempleo del 10,2%. En tercer lugar se ubicó el noroeste, con 9,5%; y en el cuarto, la Patagonia, con 7%. La región cuyana tuvo 6,1% y el noreste, 4,5%.