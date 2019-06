Moyano: "Todas las macanas que hicieron las van a pagar"

132204

Política

El líder sindical Hugo Moyano calificó como "descerebrado" e "incapaz" al presidente Mauricio Macri, luego de que el mandatario lo llamara "mafioso" en el acto por el Día de la Bandera.

En declaraciones radiales, Moyano respondió con dureza a Macri, y aseguró que "todas las macanas que hicieron las van a pagar".

"No sabía cómo calificar los dichos del presidente. Es un descerebrado, un incapaz. Nadie puede imaginar, escuchándolo, que este hombre tiene la responsabilidad de conducir los destinos de un país", manifestó el referente camionero.

Moyano le pidió a Macri que "me diga dónde tengo privilegios acumulados. No sabe lo que dice". Además, sostuvo que "él es el que actúa de forma patotera con cierto sector de la Justicia, a veces me cuesta hablar de estos temas porque no tiene ni consciencia. Yo no entiendo cómo lo ha votado tanta gente".

Esta mañana, en Rosario, Macri calificó de "mafioso" al camionero, y dijo que "la Argentina tiene el costo de transporte más alta de toda la región. Y no es porque somos un país grande. Es producto de privilegios acumulados de forma ilegal y en forma arbitraria por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano, que lleva a tener el costo del camión más alto de la región".

El primero en responder fue el secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, quien aseguró que su gremio "no va a resignar ni un ítem" del convenio colectivo del sector.

En declaraciones televisivas, el dirigente gremial precisó que Camioneros está discutiendo paritarias con una exigencia de suba salarial "del 46%, más el bono de 20 mil pesos".

"Nos contestaron con once puntos de rebaja del convenio: bajar la antigüedad, bajar la indemnización, no a los bonos, bajar viáticos por kilometraje, el de comida. Es una provocación del gobierno nacional", indicó.

Ante esta situación, indicó que "no sé si paro o movilización, pero una acción se tendrá que llevar adelante". Más tarde, indicó que "una gran movilización o con un gran paro nacional de camioneros, porque no nos vamos a dejar apretar ni por los empresarios, por el ministro (de Transporte Guillermo) Dietrich ni por el presidente (Macri) después de lo que ha dicho hoy".

Sobre el costo del transporte en la Argentina al que aludió Macri, Pablo Moyano estimó que el salario de los camioneros "influye entre un 7 y un 8 por ciento en una empresa de transporte cuando lo contratan para llevar el servicio" y señaló que hay que sumarle los gastos que tiene el dueño del camión en combustible, peaje, insumos".

"Que baje el combustible y los costos de insumos y van a ver si baja el costo de logística", acotó.