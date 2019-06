En el Ministerio de Trabajo se firma el convenio para que la planta siga funcionando

132227

Las partes llegaron a un consenso en una tercera instancia de conciliación (hubo dos conciliaciones obligatorias una nacional y otra provincial) para que la planta de Loma Negra no se cierre en Barker y continúe funcionando con 160 trabajadores.

Gracias a la intervención de la Gobernadora María Eugenia Vidal, a través del Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Marcelo Villegas, los dirigentes nacionales de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y representantes de Loma Negra llegaron a un acuerdo para reconvertir establecimiento en Barker en una planta de molienda, embolsado y despacho de cemento.



El acuerdo superador es parte de una serie de propuestas que comenzaron con una presentación de la cartera laboral bonaerense para acercar las partes y que luego fue ampliada por la empresa con una propuesta complementaria. Sobre la base de estas dos, se obtuvo una tercera versión que fue aceptada por AOMA nacional.



"Frente a estas situaciones y a la problemática del empleo debe quedar claro que no somos gestores de cierre prolijos. No negamos la realidad, sino que tratamos de transformarla y en casos particulares como este trabajamos para preservar todos los puestos de trabajo que sean posible y generar previsibilidad en las comunidades que se ven afectadas", dijo el ministro Villegas.



El acuerdo entre las partes fue firmado en una de las sedes de la cartera laboral. El convenio contó con el apoyo del 85 % de los empleados que integran la asamblea de trabajadores de AOMA Barker. En ese encuentro, tanto los representantes de gremio como las autoridades de Loma Negra acordaron una readecuación productiva que permita la continuidad de la fuente de trabajo. Además, lleva previsibilidad al pueblo, a los actores sociales y a todo el distrito de Benito Juárez.



"Es importar destacar el rol de la gobernadora María Eugenia Vidal, que en todo momento nos dio instrucciones precisas y se puso al frente para que las partes lleguen a un acuerdo. Fue así, que los dirigentes del sindicato AOMA nacional y representantes de Loma Negra, tras varios desencuentros, hoy pudieron llegar a un documento que dejó conforme a las partes y dio por clausurado el tema", agregó Villegas.



En el acuerdo también fueron incluidos algunos de los puntos que propuso en su momento el ministro Villegas para poder comenzar a desarrollo productivo en el distrito de Benito Juárez. Entre ellos, se propuso la puesta en marcha de programas de formación y capacitación laboral que sirvan para actualizar los conocimiento y habilidades de los trabajadores Barker.



Además, la Cartera Laboral le propuso al intendente la formación de un equipo entre las diferentes áreas del gobierno Municipal y Provincial, para evaluar alternativas y proyectos socio-productivos a desarrollar, que permitan a la localidad de Barker sentar las bases de un plan de desarrollo productivo sustentable y con viabilidad a largo plazo.



Por último, se solicitó a la comuna que parte de aquellos empleados que hayan egresado o egresaren de la empresa puedan ser considerados por las empresas contratistas que realizan o realizaren en un futuro trabajos en el municipio de Benito Juárez.