Reclamo por el estado de la calle Mendoza

132245

Información General Villa Magdalena

Los vecinos del barrio "Villa Magdalena" que viven sobre la calle Mendoza entre Sáenz Peña e Yrigoyen manifestaron el malestar por el estado de la calle, la cual es de tierra y no tiene cordón cuneta.



Expusieron que ya han hecho el reclamo al Municipio reiteradas veces, pero no obtuvieron respuesta. "Si bien las maquinas estuvieron arreglando las calles ya varias veces, esta cuadra nunca fue atendida, a pesar del pedido de los vecinos a quienes coordinan las obras" se informó.



Los vecinos manifestaron que "vivimos entre el barro y prácticamente no tenemos vereda los días de lluvia, situación que se mantiene por varios días mas aunque deje de llover". En este sentido, pidieron "respuesta" al reclamo: "estamos cansados de que no nos escuchen".