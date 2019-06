Eugenia Tobal está embarazada y será mamá por primera vez

En diálogo con Ángel de Brito en su ciclo radial de CNN Radio Argentina, Eugenia reveló que conoció a su actual novio cuando ya había tomado la decisión de ser madre soltera. "Yo estaba en otro plan, decidiendo la maternidad sola. Había decidido hacerlo a través de un tratamiento, como muchas mujeres lo hicieron. Lo conocí, le conté todo, y me acompañó como amigo hasta que dijimos 'qué pasa acá. Me parece que (el proyecto) es de a dos, no de uno'", contó la ex panelista de Pura Química, por ESPN.

Con respecto a la relación con su novio, la describió como "súper sana y muy linda que se fue construyendo con mucho amor". Y aseguró que el embarazo llegó "cuando tenía que suceder": "La vida me fue demostrando que las cosas llegan de esa forma. Los tiempos de uno no son los de la naturaleza ni los de Dios. Hay que tener paciencia y no bajar los brazos".

Por su parte, contó que los médicos le detectaron trombofilia y que desde que le confirmaron que está embarazada, se aplica una inyección de heparina diaria.

Al no saber el sexo de su bebé, la actriz y su pareja aún no eligieron el nombre. "No tenemos nombre definido. Está todo muy fresco. Uno se limita hasta no saber que está todo bien", explicó.