Aguilera lleva a Landívar primero

132310

22.06 | Política ELECCIONES 2019

Será precandidato a Intendente Su lista de concejales está encabezada por Mercedes Landívar, esposa del diputado César Valicenti quien también encabezaría la lista para diputado provincial por la 7ma sección..

En el Frente de Todos, Federico Aguilera lanzó su precandidatura hace cinco meses y sigue en carrera posicionado como líder del espacio en Olavarría. Aunque tendrá que dirimir finalmente en PASO con Maricel Cides



Después de entregar su lista de precandidatos a la Junta Electoral dio a conocer todos los nombres, concejales y consejeros escolares.



Lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares:



Precandidato a Intendente

Federico Aguilera



Concejales



1. Mercedes Landivar. Abogada, mediadora, escribana y Diplomada en Derecho Registral. Integrante del CALIS (Centro de Acciones Legales para la Inclusión Social). Ex coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia de Olavarría, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.



2. Juan Sánchez. Abogado, Concejal del Bloque de los Trabajadores, ex delegado del Ministerio de Trabajo. Coordinar de la Casa del Trabajador



3. Inés Creimer, docente, Miembro del Frente Renovador, vicepresidenta del Foro Olavarria liderado por el concejal Eduardo Rodríguez. Ex consejera escolar de Olavarría y ex Jefa Distrital de Educación de Azul.

4. Ubaldo García. Contador Público. Administrador de una Cooperativa Calera local. Miembro del Psol.

5. Violeta Paz. Abogada con especialización en Derecho del Trabajo de la UBA, en curso.

6. Rafael Curtoni. Doctor en Ciencias Naturales. Licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación Arqueológica. Secratario de Bienestar Estudiantil de la UNICEN. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN.

7. María de los Ángeles Fanesi (Marita). Maestra Inicial

8. Miguel Ripoll. Trabajador de Coopelectric

9. Karina Block. Ingeniera Agrónoma. Vecina de Colonia Nievas.

10. Nazareno Rey. Licenciado en Gestión y Control Ambiental



Consejeros Titulares

1. Jorgelina Piccinini. Profesora de Matemáticas y Licenciada en Educación.

2. Leonardo Wagner. Profesor de Historia. Vecino de Sierras Bayas

3. Nancy Bergallo

4. Facundo Maumus