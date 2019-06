"Si me quedé afuera por haber luchado por el aborto, no me arrepiento"

Además, afirmó que recibió llamados de otros frentes pero que decidió quedarse en el espacio, donde competirá por una banca a nivel provincial. "Me contactaron de la oposición, pero no me parecía bueno cambiar de equipo en medio del partido, yo sigo trabajando por la reelección de Macri, Vidal y Larreta".

Consultado acerca de si creía que había quedado marginado de la lista nacional a partir de su militancia por la legalización del aborto, el legislador apuntó: "No sé si me quedé afuera por haber luchado por el aborto. Si fuera así, no me arrepiento de lo que hice".