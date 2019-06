Docentes sufrieron descuentos salariales y hay incertidumbre sobre la devolución de esos haberes

132367

Desde Udocba y Suteba explicaron que las quitas se produjeron por dos cuestiones. Por un lado, por reiteradas dificultades técnicas en la carga de haberes. Por el otro, por descuentos por paro que supuestamente no deberían existir por el acuerdo paritario.

Como ocurriera en abril, este mes los salarios de los docentes bonaerenses sufrieron descuentos importantes en forma indiscriminada y entre los agentes locales reina la incertidumbre, ya que en un contexto de grave crisis económica aún no saben cuándo se regularizará la situación. Referentes locales de distintos gremios docentes plantearon ayer su desazón debido a la falta de respuestas desde la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y atribuyeron los descuentos a dos causas diferentes.



Por un lado, sobre los haberes de mayo se habrían descontado los días de paro en forma "masiva" e "indiscriminada", dado que los sufrieron tanto quienes fueron a trabajar durante la huelga como quienes habían tomado un período de licencia. Por el otro, refieren que desde hace dos meses se utiliza un nuevo sistema para la liquidación de sueldos pero los reiterados desajustes "técnicos" impedirían que se normalice el pago de salarios y en ese contexto denuncian la existencia de docentes sin cobrar desde hace tres meses.



En principio, Albalía Benito, secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) en nuestra ciudad, explicó que desde el nivel provincial existe una promesa aún no cumplida y "al tema de los descuentos lo iban a ir mirando en forma individual para ver si realmente consideraban que eran correctos".



Por otra parte, la dirigente recordó que "aunque nosotros no firmamos las paritarias porque no estábamos de acuerdo, supuestamente el arreglo que habían hecho los demás gremios era que no iban a descontar más". Sin embargo, "realmente fue masivo y superior a lo que venían descontándonos".



Hasta el momento, no hubo novedades al respecto. "Estamos esperando que nos iban a pagar con un alcance pero todavía no hemos visto absolutamente nada. No tenemos fecha de pago porque pagaron el 14 de junio, que era lo que ellos habían dicho pero eran aquellos errores que habían cometido en la liquidación de este mes".



Con ese argumento, Benito aclaró que "este mes hubo muchos docentes que no cobraron porque supuestamente hubo un error de sistema y con un alcance lo pagaron el día 14 pero después al descuento de los paros que no iban a ocurrir, a eso todavía no lo han subsanado".



En ese punto, marcó una supuesta contradicción, ya que "siempre nos descontaban porque políticamente ellos decían que 'día no trabajado es día no cobrado', lo cual no da mucho pie para la discusión, pero el paro es un derecho que tenemos todos los trabajadores y los descuentos fueron masivos".



Por ese motivo la disconformidad del sector va en aumento. "Había docentes que estando con licencia tuvieron descuentos por paro y a otros que no los habían hecho también se los descontaron; a todos se los iban a devolver pero no fueron devueltos y otra vez tuvimos descuentos masivos, con la misma política, porque a aquellos que no hicieron paro también se lo han descontado", denunció la gremialista.



Como consecuencia de ese desajuste "hubo muchos afiliados perjudicados porque el descuento de los paros fue masivo; creo que es más fácil contar a quienes no les han descontado que a quienes se los han descontado" ironizó para reconocer que "hemos tenido muchos docentes con reclamos por descuentos de paro, los llevamos a los lugares que corresponda, a nivel distrital a la Secretaría de Asuntos Docentes y a nivel provincial a Liquidaciones, pero no hemos tenido respuesta", reiteró.

