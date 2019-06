Adriana Capuano y Marisel Cides, contra La Cámpora y el método de armado de las listas local y seccional

132398

Ambas cargaron contra Valicenti y la agrupación ultra K. Capuano la calificó de "excluyente en lo local y seccional". Dijo que no se sentía representada por ninguna de las dos listas. Dijo además que a Massa le dieron lugares que antes eran del PJ. Cides cargó también contra el matrimonio Valicenti-Landivar, por liderar ambas listas

Cacho Fernández

[email protected]

Ambas coincidieron en cuestionar la lista local y el manejo de La Cámpora en el armado de las listas locales y seccional.

Adriana Capuano volvió a ser desplazada de la lista de la Séptima y César Valicenti volvió a encabezarla. Todo fue casi como un fatalismo, como si en cada cierre del kirchnerismo, esta vez con el cosmético del massimo, se aplicara la misma matriz. En realidad, sólo faltó Ricardo Lissalde en algún lugar, algo que estuvo anunciado pero que al final se frustró porque Sergio Massa optó por una mujer y encima de Tigre. Más aún, hubo tantos paracaidistas que a los nuevos diputados, salvo algunos, habrá que hacerles una visita guiada por la Séptima, o un GPS, antes de comenzar a militarla.

Volviendo al Frente de [email protected], la médica olavarriense se mostró contrariada pero también resignada (¿por acostumbramiento?) de haber sido corrida de la lista por Valicenti, Walter Abarca, la postulante de Massa y el resto, casi todos olavarrienses. Podria decirse, entonces, que La Cámpora local ejerce hoy una primacía seccional.

En tanto, Maricel Cides continúa en carrera porque su lista entró y podría participar de una PASO contra la lista de Federico Aguilera, quien además lleva como primer concejal a Mercedes Landívar, la esposa de Valicenti. Aquí también podría decirse que es este cierre marca un verdadero triunfo conyugal además del de su propia agrupación. "No me parece bien que un matrimonio se quede con la cabeza de ambas listas", dijo Cides, quien subrayó que no se siente representada por ninguna de las dos listas.

La nota completa, en diario El Popular