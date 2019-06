La demanda de garrafas es "constante" y aún mantiene los precios de mayo

132414

En los comercios puede conseguirse a precios que oscilan entre los $320 y $380

Comerciantes consultados por EL POPULAR coincidieron en que cada vez más gente opta por una garrafa, ya sea para calefaccionarse o para cocinar. El último aumento del gas envasado fue en mayo, donde pasó a costar un 4% más. Por contrapartida, el consumo de leña ha disminuido considerablemente: 7 kilos cuesta $130 y dura apenas tres horas si se la utiliza para calefaccionar.

La demanda de garrafas es "constante", admitieron distintos comerciantes ante EL POPULAR durante una recorrida para conocer en detalle el consumo del gas envasado y los costos que tiene para la gente que lo utiliza a diario.



La avenida Alberdi es uno de los puntos de la ciudad en donde más consumo existe de garrafa. De hecho, en aquella zona, para dueños de despensas y autoservicios la garrafa se convirtió en uno de los artículos indispensables para ofrecer al público.



"Se vende muchísimo porque hay gente que no quiere el gas natural o que no puede pagar facturas carísimas, entonces alternan con el gas envasado", explicaron desde uno de los comercios de ese sector de Olavarría.



El precio varía y depende de cada comerciante. Oscilan entre los $320 (el mismo costo al que se puede conseguir en la distribuidora) y $380.



En Alberdi y San Martín, Maximiliano contó desde su despensa que "la realidad de mucha gente es complicada. Hay quienes se llevan la garrafa y cocinan una vez al día -generalmente a la noche porque al mediodía los chicos comen en el comedor de la escuela-. Así ahorran y la garrafa les dura más, entre 15 y 20 días según el uso que le den".



En su comercio ofrece las garrafas a $350. "Casi no le saco ganancia. En general están a $380 ó $400 pero se le hace difícil a la gente poder comprarla".



A poco metros, casi llegando a Belgrano, Sebastián -propietario de un autoservicio- vende el gas envasado al mismo precio. "Yo considero que es un artículo de primera necesidad para mucha gente que vive en esta zona así que trato de no aumentar el costo", apuntó a este Diario.



Alternativa



A principios de este año, el gobierno subió un 37% el precio de la garrafa. Con el nuevo aumento, la garrafa sufrió un alza del 42,43 % anual, en tanto que el subsidio que reciben 2,3 millones de familias se incrementó solo en un 7,9%. De manera que las familias deberán hacerse cargo de la diferencia.



"Yo vengo a comprar garrafas cada 10 ó 15 días", contó Germán a EL POPULAR. Vecino de la zona recorrida por este Diario, dijo que "tengo estufa eléctrica pero es imposible usarla porque la luz aumentó muchísimo, como el gas y todos los servicios en general.Entonces acudí a la garrafa. Cada 20 días consumo alrededor de dos envases".



En el autoservicio de la avenida Alberdi se expenden unos tres o cuatro envases diarios. "Hay cada vez más gente que busca garrafas. La mayoría las usa para cocinar", sostuvo.



Apenas unas cuadras más, una semillería tenía garrafas a $320, el mismo precio al que pueden encontrarse en el distribuidor. Desde el comercio, contaron que "la tuvimos que aumentar $20 porque hubo negocios que se quejaron". Ahora venden unas 20 garrafas diarias, pero "el año pasado vendíamos 50", sostuvieron. De todas maneras, el motivo no es que haya disminuido el consumo, sino que "cada vez más negocios tienen gas envasado para vender".



Además, sostuvo que los operativos que lleva adelante Unidad Ciudadana, posibilitando que la gente pueda conseguir una garrafa a $299. Al respecto, ante la consulta, Federico Aguilera expuso a este Diario que en cada operativo entregan entre 200 y 250 garrafas.



En cuanto a la leña desde la semillería ubicada en Alberdi apuntaron que "está carísima, la gente casi no consume leña por lo que la demanda bajó considerablemente en el último tiempo.



La misma situación planteó Politano desde su mercado. "La bolsa de 7 kilos de leña cuesta $120 y no dura nada, sobre todo para aquellos que la compraban para calefaccionar. Ya casi no se vende en esos casos". La garrafa, por su parte, podía encontrarse en 380 pesos.



Valentina, clienta del lugar, también expuso su situación. "A mi la garrafa me dura 15 ó 20 días, y solamente la uso para cocinar", contó. En tanto que la leña "si es para salamandra dura apenas tres horas por lo que ni conviene comprar. Sinceramente resulta muy cara".



Desde los distintos lugares consultados se advirtió que hay quienes se niegan a sumarse al gas de red. El concejal Aguilera, por su parte, sostenía a este Diario que están aquellos a los que les cortan e incluso quienes limitan voluntariamente el sistema debido a los altos costos.



En este contexto, desde el año pasado impulsa con su grupo de referencia operativos de ventas de garrafas móviles a precios más accesibles, estableciendo su distribución semana por medio, los días miércoles y sábados.