Capacitación en manejo ante emergencias

132453

Información General Para conductores de ambulancias

La jornada estuvo a cargo del personal del SAME. Conductores de móviles, radio operadores y telefonistas reciben la formación.



En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una capacitación en manejo ante la emergencia destinada a conductores de ambulancias.



La jornada se realizó en el Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura", con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Salud y trabajadores del sector. Estuvo a cargo de personal de SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).



Este tipo de capacitaciones se enmarcan en el convenio suscrito en septiembre de 2018 entre el intendente Ezequiel Galli y autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia para la implementación del SAME en nuestro Partido; dado que el acceso a la población al servicio de emergencias médicas es una de las prioridades de la gestión municipal.



SAME Provincia presta servicios en numerosos municipios bonaerenses. Es el primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo en casos de incidentes viales, situaciones de violencia o accidentes con múltiples víctimas.



Desde la implementación del SAME en Olavarría, personal de las distintas áreas de la Secretaría de Salud municipal han participado de variadas capacitaciones, orientadas a mejorar la calidad del sistema sanitario, tanto en el ámbito público como así también en el privado.



Conductores de móviles, radio operadores y telefonistas reciben formación y actualización permanente en temáticas vinculadas a RCP, manejo inicial de trauma, actuación ante muerte súbita, extricación e inmovilización, aspectos psicosociales en emergencia, pautas de conducción defensiva con foco en la vida del paciente, comunicación en emergencia, interrogatorio dirigido y categorización, etc.