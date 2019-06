Murió el creador de la figura alada del monumento a San Martín de nuestra ciudad

132499

El reconocido escultor Ricardo Dagá falleció a los 88 años

Ricardo Dagá falleció este miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Varias de sus obras fueron erigidas en sitios históricos en todo el país. Visitó nuestra ciudad hace 5 años para "visitar a sus hijas".



Ricardo Dagá fue el destacado escultor que realizó la figura alada que está en la base del Monumento a San Martín en la plaza Aguado. Estuvo en Olavarría, después de 57 años de la inauguración de esa obra, en julio del 2014. Falleció este jueves a los 88 años en la ciudad de Buenos Aires.



El escultor, que en el 53 egresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredón", estudió con Líbero Badii, de 1962 al 63, vivió en Europa becado por César Paluí, y ganó la Beca Escultura del Fondo Nacional de las Artes 1967 y fue vicerrector de la Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Cárcova".

Muchas de sus obras fueron erigidas en sitios públicos, uno de ellas en la base del monumento al General San Martín en nuestra ciudad, varias esculturas en Resistencia, en el edificio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en ámbitos de empresas privadas.



"La posibilidad de intervenir en el Monumento al General San Martín se dio porque se presentó una licitación de figura de historia alada al monumento, y el proyecto lo había hecho Diego Navarro, un escultor fallecido. Quise tomarme algunas libertades propias de mi juventud, porque en ese momento tenía 26 años", relató a El Popular en una entrevista en su última visita a la ciudad

Volvió a Olavarría tras 57 años de inaugurada la obra y recordó los momentos de intenso trabajo para realizarla. "Me aboqué a hacer ese trabajo porque necesitaba hacerme mi taller. Con ese dinero me ayudaría. Lamentablemente para la inauguración no vine porque en ese momento hacía muchas cosas, tenía mucho trabajo, quería encontrar mi personalidad".