Cides no irá a las PASO

Política ELECCIONES 2019

Así lo decidió la Junta Electoral Partidaria an entender que "los avales eran insuficientes". La ex concejal dirimía internas dentro del PJ, en el Frente de Todos contra el precandidato a intendente Federico Aguilera.



Marisel Cides fue una de las primeras mujeres que de cara a estas elecciones 2019 dijo "quiero ser intendente". Este jueves se conoció que tras la revisión de la Junta Electoral Partidaria, y por considerar que al Frente Sindical para el Modelo Nacional le eran "insuficientes los avales", la precandidata no participará de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias -PASO-.



El primer precandidato a concejal era Jorge de Crecchio, secretario general de la seccional local de camioneros. Segunda estaba Marisa Luna por el Sindicato de Trabajadores Municipales, tercero Néstor Adrián Crevatín, cuarta Victoria Altavista, quinto el médico Roberto Tur quién se postuló como precandidato a Intendente en elecciones pasadas, y Concepción Prestipino presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales.



Hace pocos días y tras conocerse el cierra de listas se había manifestado muy contrariada y dijo: "no me parece bien que un matrimonio se quede con la cabeza de ambas listas", en referencia a Mercedes Landívar que va como primera concejal dentro de la lista de Federico Aguilera, y a César Valicenti -esposo de Mercedes- como primer candidato a diputado provincial. No se sentía representada por ninguna de las dos listas , había manifestado.