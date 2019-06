Inminente el comienzo de Ojos en Alerta

"Falta muy poco, el comienzo será de un día para el otro"

El comienzo de la aplicación denominada. Los preparativos de la nueva herramienta de seguridad que requiere la participación ciudadana están llegando a su final, por lo que se espera que próximamente se de inicio a las capacitaciones para luego, definitivamente, darle el puntapié inicial a la aplicación en Olavarría.Ojos en Alerta, que nació en el partido de San Miguel para luego extenderse por diferentes municipios bonaerenses , está en Olavarría. Hace un tiempo considerable se firmaron los acuerdos, con el intendenteen el centro de la escena. Y luego de las firmas, se inició el proceso de preparación, ya que el funcionamiento de ésta aplicación de seguridad ciudadana requiere de factores tecnológicos, recursos humanos y capacitaciones, entre otros aspectos.Concretamente, el proceso dicho anteriormente está llegando a su final, y la puesta en práctica de Ojos en Alerta parece inminente. Vale aclarar un dato: cuando los preparativos terminen se dará inicio a las respectivas capacitaciones, por lo que a continuación entrará en funcionamiento el nuevo sistema de seguridad para la ciudadanía.Según informóya están a disposición los aparatos y todo lo que refiere al sistema tecnológico. Su llegada fue un aspecto que se esperó con "ansiedad" por parte de funcionarios municipales. Luego de la espera, el sistema está disponible.Entonces, sólo resta un detalle: completar elDaniel Borra armó un equipo de trabajo para la incursión del nuevo método de seguridad de la ciudad pero aún falta completar el mismo con nombres propios.Una vez que estén las personas para ocupar los lugares ya planificados por el subsecretario de seguridad del Municipio, se dará inicio a las capacitaciones. Como se mencionó hace un tiempo, las primeras capacitaciones de la nueva herramienta de seguridad serán para chóferes, remiseros y taxistas, para luego continuar por el resto de la ciudadanía.Vale aclarar que hace varias semanas se realizó un encuentro de formación en instalaciones municipales, el cual tuvo como objetivo la preparación de capacitadores en el ámbito local. Para la ocasión llegaron funcionarios municipales de San Miguel, de la provincia y también estuvieron olavarrienses, para así preparar a las personas que serán las encargadas de capacitar en la ciudad."Me falta el personal para completar un equipo y luego comenzaremos con las capacitaciones hacia la gente", comentó Daniel Borra, subsecretario de seguridad del Municipio, en relación al inicio del complemento de whatsapp que permitirá que distintas personas accedan a comunicarse de manera directa e instantánea con las fuerzas de seguridad, para de esta manera denunciar algún hecho en el mismo momento que está sucediendo., pero a la que también tendrán acceso los integrantes de la cúpula de seguridad local para su seguimiento. "Todavía no puedo empezar porque me falta completar el recurso humano. De todo el resto sólo faltan detalles, pero es lo mínimo", agregó el funcionario municipal.Entonces, Daniel Borra está a la espera del ingreso del personal para así cubrir los puestos necesarios. "Este recurso humano que falta será destinado a teléfono y computadora, es decir, a puestos que tienen que ser cubiertos las 24 horas". En cuanto al resto, el subsecretario de seguridad del Municipio confirmó que "el equipo tecnológico ya está" y que "los capacitadores están asignados"., resumió Borra."Faltan detalles, cuando se solucionen daremos inicio; todos queremos comenzar lo antes posible", comentó el funcionario municipal. "El personal que llegará será decisión de la oficina de personal del Municipio, no decido si es personal municipal o gente nueva, sólo pedí el cupo que necesito para cubrir lo que tengo que cubrir", explicó Daniel Borra.En el cierre, el subsecretario de seguridad del Municipio fue claro y afirmó que. "La mayoría son jóvenes, con ganas de trabajar, por lo que hay ansiedad para que comience lo más pronto posible", concluyó.