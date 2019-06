Desde la cárcel, un sindicalista de la Uocra local apuntó contra un abogado, una fiscal y el juez de Garantías

132605

Policiales

El gremialista está detenido desde agosto del año pasado. Lo investigan junto a otras dos personas como presunto miembro de una asociación ilícita que habría extorsionado a empresarios del rubro de la construcción.



Un sindicalista de la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina que fue detenido en agosto del año pasado, en el marco de la investigación de una supuesta organización en la que se habrían realizado extorsiones y estafas a empresarios del rubro de la construcción, realizó una presentación en la Oficina de control disciplinario con asiento en la Suprema Corte de Justicia en la que apuntó contra un abogado y la fiscal y el juez de Garantías de la causa que se sigue en su contra.

El gremialista denunciante es Luis Daniel Conrado, quien cumplía el rol de Secretario de Finanzas de la Uocra local; y es acusado junto al titular del gremio, Roberto D'Amico; y Walter Brun, Secretario de Organización.

En la presentación que Conrado realizó consta que solicita "una investigación para constatar los 'arreglos espurios' que se vienen sucediendo en un sector de este Departamento Judicial, entre una fiscal, un abogado particular y personajes con alto poder adquisitivo".

Desde la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, donde permanece privado de su libertad mientras se desarrolla el proceso penal, Conrado planteó a EL POPULAR Medios que D'Amico habría acordado "entregar una suma de dinero a cambio de su libertad" y una oferta similar habría recibido él mismo, según la cual quedaría en libertad a cambio de entregar un millón de pesos.

En ese sentido, desde su entorno familiar -su mujer Rocío, sus hermanas Silvina y Magdalena y sus hijas Verónica y Delfina- sostuvieron a este medio que "contamos con pruebas" ya que no sólo se encontraría registrado en el libro de personas que ingresaban al penal el nombre del abogado denunciado, sino que además no había sido designado para representar a Conrado y por esa razón no debería haberse acercado a la unidad.

