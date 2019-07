132617

30.06 | Información General "Fuimos educados para ver a la mujer como a una subespecie"

Respondió Ricardo Fodere en el marco de una entrevista donde el médico ginecólogo se explayó sobre fertilidad, LGBT y perspectiva de género.



"Fuimos educados para ver a la mujer como una subespecie" dijo el médico especialista Ricardo Fodere en una entrevista de Silvana Melo. Profundizaron sobre sus acciones, la consideración de una clínica de fertilidad local y un banco de semen. También sobre el funcionamiento del consultorio inclusivo y de sus experiencias ayudando a crear vida.



Ahora, ¿Cómo se tramita en el Hospital el aborto no punible, el protocolo, los objetores de conciencia?



-El tema aborto es un problema porque no hay una conciencia solidaria de la necesidad del otro. No se puede imponer la formación filosófica o religiosa. Es muy respetable tratar de salvar las dos vidas, pero hay una cuestión de justicia. El cuerpo de otro, que fue violado, agredido y que tiene un embarazo no deseado, no se merece padecer ninguna circunstancia médica; a la paciente le quedan secuelas del embarazo no sólo físicas, sino que le queda una maternidad no deseada de una persona que gozó con la agresión. Si uno quiere defender las dos vidas, perfecto. Pero la imposición hacia otro es superar un límite.



Yo tengo dos riñones, tendría que haber donado uno, hay gente que necesita para vivir. Y si estoy a favor de la vida tengo que ser solidario. La gente que lleva esas posturas y esas banderas son unos hipócritas. No van a donar, no van a acoger a un niño desvalido. Eso también es vida. La objeción de conciencia en un hospital público, cuando algo es legal, es atroz.



-Falta perspectiva de género, decididamente...



-Tenemos una formación occidental sesgada. Las instituciones religiosas consideran a la mujer una subespecie, una especie inferior. Si fuesen iguales serían sacerdotes e integrarían los concilios. Pero como tienen ovarios y no testículos, son inferiores. Como se las desprecia y son ellos los que opinan a través de su derecho canónico en lugar de las mujeres, así nos han educado a nosotros. Es el resultado de una cultura de 2.000 años para acá. Un voto transferido y delegado a través de un varón. Las chicas hoy no quieren repetir lo que su madre vivió. No quieren tener tres hermanos de tres padres distintos porque como es vulnerable, con alguien tiene que estar. Esa mujer está desvalida, desprotegida, el que está bien socialmente dice por qué no trabaja, por qué no tiene una huerta donde tener acelga y zanahoria y alimentar a sus chicos... Cómo hace... si cuando va a llevar a sus chicos a la escuela y vuelve le robaron hasta el colchón.

