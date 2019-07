El Concejo volverá a sesionar para modificar la categoría del barrio Paulownia

El reclamo de los vecinos del barrio Parque Paulownia se volverá a tratar en el Concejo Deliberante: esta vez será el planteo formal de cambiar la categoría del sector en el ordenamiento territorial. Para ello se fijó una sesión especial a llevarse a cabo este lunes en la que se debatirá el proyecto de ordenanza impulsado por los habitantes del sector ubicado entre calle 118, ruta 226, Pellegrini y La Rioja.



La semana pasada denunciaron que avanzan dos obras de construcción de empresas mientras el Ejecutivo no atiende las demandas que plantearon a partir de enero. Concretamente, la propuesta a debatir busca modificar el artículo 17 de la ordenanza 4.047/17 para, como se consideraba antes.Vecinos de este sector, denominado barrio Parque Paulownia, iniciaron a principios de este año los reclamos sobre el tema en el Ejecutivo y desde febrero en el Legislativo. Hasta el momento, no han obtenido respuesta. Recurrieron además a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.Sobre este último aspecto se aprobó una resolución en la última sesión del Concejo, el jueves. Fue por mayoría, con el apoyo de todos los bloques, y el único rechazo de Cambiemos. La medida fue impulsada por seis bancadas.Se pidió al Ejecutivo que "paralice la construcción de las obras particulares (...) en las parcelas 1 y 10 (...) por no existir a la fecha convalidación de la Provincia de Buenos Aires de la ordenanza 4.047/17". En ese marco, el concejaldenunció que en uno de los casos, "le consta a este cuerpo que la obra se inició con anterioridad a presentar planos y solicitud de inicio de obra". Más adelante admitió que hubo "un error" de los concejales y acusó al Ejecutivo de cometer "una catarata de errores administrativos".Durante el debate,sostuvo que "la situación nos obliga a presentar distintos instrumentos legislativos exigiendo el tratamiento del tema del cual se desprenda una solución formal para los vecinos" y subrayó que "el Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad y dejar de dar vueltas".