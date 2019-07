Nueva Ley de Salud Mental: "les exigimos a las instituciones que cumplan cuando el Estado no cumplió"

132631

30.06 Alicia Almada, presidenta de la Cimsión de Salud llevó el tema al Concejo Deliberante

Su espacio creó un proyecto que busca extender la prórroga para la adecuación de las instituciones monovalentes. La clínica local, incluida en ésta categoría, tiene tiempo hasta el 2020 para "acomodarse" a la ley. "No se dio la asistencia financiera y técnica necesaria a las instituciones", señaló la concejal.

La Ley Nacional de Salud Mental continuó despertando preocupaciones en todos aquellos relacionados a este tipo de clínicas. En la reciente sesión del Honorable Concejo Deliberante se debatió un proyecto que busca extender la prórroga para la adecuación a las normativas de dicha ley por parte de las instituciones monovalentes, entre las cuales figura la clínica local de salud mental.



Una preocupación recorre todas las instituciones de internación monovalentes del país debido a una reciente resolución que le dio fuerza a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. Específicamente, dicha normativa exige el cierre o adecuación de las instituciones monovalentes para el inicio del año próximo, lo cual generó preocupación entre pacientes, familiares, empleados y encargados de la clínica loca de salud mental.



El proceso de incertidumbre es tal que la preocupación llegó a rincones políticos, con representantes que decidieron interiorizarse por la situación para así buscar alternativas a una posible solución del conflicto. Es que la readecuación dicha anteriormente se debió hacer en los últimos años con fondos provenientes del Estado, los cuales nunca llegaron.



Si nada cambia, la clínica local de salud mental tendría que cerrar sus puertas o, en todo caso, no podría prestar más el servicio, por quedar fuera de la normativa a partir del 2020. En este punto crece la preocupación por parte de pacientes y familiares.



Alicia Almada, concejal de Unidad Ciudadana, presentó un proyecto en la reciente sesión del HCD, en el cual se analiza la problemática, se explican las dificultades que ocasiona la resolución de la Ley Nacional de Salud Mental y, principalmente, se pide una prórroga para la adecuación a la normativa por parte de las instituciones monovalentes. La extensión de dicho plazo podría ser "parte" de la solución.



"Expuse un proyecto de resolución y, sin mucha respuesta, se giró a comisión porque no fue aprobado por mayoría", comentó en primera instancia la concejal en cuanto a lo que sucedió en el recinto del Concejo Deliberante. "Lo preocupante es que estamos en un punto en el cual les exigimos a las instituciones que cumplan con la normativa cuando el Estado no cumplió nunca con lo que debió hacer", criticó la titular de la Comisión de Salud del HCD.



¿Qué pide el proyecto?



Alicia Almada, concejal de Unidad Ciudadana, explicó qué dice el proyecto en cuanto a la Ley Nacional de Salud Mental. "Expone el alcance de la resolución que sacó el gobierno este año y hace referencia al decreto del 2013 de la ley nacional, el cual obliga al cierre o la readecuación de las instituciones monovalentes para el año próximo. Se puede interpretar el 1º de enero o no, digamos que es para el año próximo", sostuvo la concejal.



"Trabajé personalmente en todo ésto, me informé al respecto y me puse en contacto con el director de la clínica local para recorrer la misma y escuchar sus preocupaciones", comentó.



En este sentido, la resolución del proyecto presentado por su bloque solicita ante el gobierno nacional una prórroga para que las instituciones involucradas puedan readecuarse con tiempo. "Lo que hicimos fue solicitar a las autoridades competentes que revean la resolución y pedimos por una prórroga de los plazos. Muchos municipios del interior, como Coronel Suárez, ya hicieron este pedido y fue aprobado", explicó la concejal.



Según las conclusiones del estudio que realizó Alicia Almada para la elaboración del proyecto, se trata de una ley que "se ajusta a los organismos internacionales y que modifica la base ideológica que se venía teniendo en cuanto a salud mental". "Incorpora otros actores sociales a la evaluación y al tratamiento del paciente", agregó.



En este marco, sostiene que "es una ley de primer mundo" pero que "no tuvo la inversión ni del gobierno anterior ni del actual para llevarla a cabo". "No se dio la asistencia financiera y técnica necesaria a las instituciones monovalentes para acompañar el proceso de readecuación", reprochó.



En este contexto, la preocupación fue en aumento por parte de los representantes de la clínica local de salud mental. "Ellos advierten que no se hizo nada, por un lado no quieren seguir invirtiendo en los lugares porque los pueden cerrar, y por el otro lado no se sienten acompañados ni quieren caer en la ilegalidad, aclarando que son prestadores de PAMI e IOMA, y que trabajan con muchas personas", concluyó Alicia Almada.



"El debate está instalado"



Alicia Almada criticó algunos "grises" que tiene la Ley Nacional de Salud Mental. "El debate está instalado", celebró. Sin embargo, señaló que "si te atenés a lo que dice la ley, la interpretación es que pueden cerrar las instituciones monovalentes, pero si está la voluntad política de prorrogar habrá más tiempo para que las mismas se puedan acomodar".



Para la concejal de Unidad Ciudadana, si se ajustan a la "frialdad de las leyes, decretos y resoluciones, pueden cerrar o impedir que las clínicas monovalentes sigan operando o trabajando". "Hay un gris que no es lógico para los dueños de las clínicas, empleados, pacientes y familias, que son quienes permanecen en esta incertidumbre", subrayó.



"Hay que asegurarle a todo el mundo lo que puede suceder. Por un lado el gobierno dice que no va a pasar nada, pero por el otro sacaron una resolución que ratificó lo dicho hace seis años, lo que es contradictorio", lamentó.