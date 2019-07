El ministro Marcelo Villegas y la importancia de una feria que posibilita el acceso al trabajo

132632

30.06 | Información General El titular de la cartera laboral bonaerense participará de la muestra Conectamos Trabajo

El evento se llevará a cabo el martes próximo desde las 9 en el CEMO. Existen alrededor de 250 vacantes "aseguradas". Se inscribieron alrededor de 1.800 participantes y habrá 29 empresas. También se contará con la presencia del ministro Jorge Elustondo.

"Tenemos entre 200 y 250 vacantes aseguradas ya, que van a estar disponibles para los que concurran", destacó el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, en relación con la segunda edición de la feria Conectamos Trabajo, a concretarse el próximo martes de 9 a 18 en instalaciones del CEMO.



Esa conexión con el mundo del trabajo no será directa sino que "luego va a haber, obviamente, un proceso de selección. Nadie se va a ir con trabajo asegurado de la Feria pero sí vamos a tener la posibilidad de que dejen su currículum y a partir de allí el área de Recursos Humanos de cada empresa los puedan convocar y comience un proceso de selección que lleva un tiempo lógico por los exámenes médicos y entrevistas específicas", resumió.



Planteó que para organizar la Feria se debió realizar un importante trabajo previo. "Desde que asumimos en 2015, comenzamos a trabajar en una política pública de empleo para empezar a preparar a los más jóvenes para los nuevos desafíos del mundo del trabajo". En ese momento, "teníamos un sistema de gestión de la educación pública muy desarticulado y muy deteriorado, y teníamos los Centros de Formación Profesional (CFP), que hoy son 350 en total en la Provincia -de los cuales más de 200 dependen del Ministerio de Trabajo-".



En la evaluación de la situación "vimos que no sólo había un problema de empleo sino también problemas de empleabilidad", donde "la empleabilidad tiene que ver con las capacidades adquiridas para poder mejorar el desempeño en el empleo que se tiene o adquirir una capacidad para conseguir un empleo", refirió el funcionario.



Una de las primeras iniciativas de la gestión de Villegas fue organizar "un Portal de Empleo y comenzamos a trabajar con cámaras empresarias, empresas y sindicatos, y con consejos sectoriales en las distintas áreas donde la Argentina empieza a ser generadora de puestos de trabajo en el mediano y largo plazos". En consecuencia se apuntó a "poner en valor y revitalizar los CFP, y con el Portal de Empleo empezamos a trabajar con los consejos sectoriales, empresas y cámaras para conseguir oportunidades de trabajo".



Iniciativas



Durante la primera etapa, esa instancia "funcionó como una intermediación en términos de obtener currículums y vincular con empresas. A medida que avanzamos en la puesta en valor de los CFP, que ahora están conveniados con municipios, sindicatos, cámaras y ONGs, los conectamos a través de un programa informático de gestión que nos permite saber quiénes se inscriben, quiénes son, qué estudios tienen, si los terminaron o no, si trabajaron qué experiencia tienen y a partir de allí ofrecerles algunos de los 18.500 cursos que están disponibles en forma gratuita, haciendo foco en los jóvenes de entre 18 y 30 años, donde tenemos los mayores niveles de desempleo en la Provincia y sobre todo en el Conurbano", advirtió Villegas.



Otra cuestión clave: "Empezamos a cambiar las currículas en línea con los 7 u 8 sectores de la actividad económica donde la Argentina tiene posibilidades de generar empleo, la cadena agrícola y agroindustrial, nuevas tecnologías, software, energías renovables, gastronomía, turismo, hotelería, construcción y textil, un sector muy castigado pero que el gobierno decidió apostar fuerte allí también. Además se trabaja con los oficios tradicionales, electricidad, plomería, electrónica o gasistas, pero aggiornados con las nuevas tecnologías, se trabaja con Autocad, con termofusión, electricistas especializados en aires acondicionados".



Para facilitar el acceso, "tenemos convenios con todos los gremios grandes UOM, Smata, Uocra; entre otros. Por eso damos los cursos que tienen un requisito de inscripción y un determinado porcentaje de asistencia; tienen exámenes; se certifican las destrezas y habilidades junto con el Ministerio de Educación y se les da a las personas un elemento más para salir a buscar un trabajo".



A partir de esa iniciativa, "en este primer cuatrimestre tenemos a 75.000 jóvenes formándose en toda la Provincia. Cuando esos jóvenes egresan, lo volcamos al Portal de Empleo y luego los conectamos con las cámaras empresarias y empresas".



En definitiva, "vamos a terminar el año con una 450 empresas trabajando con nosotros, a quienes hacemos la búsqueda desde los oficios más básicos hasta los niveles medios de supervisión. Esto les genera a las empresas la posibilidad de tener buenos recursos, calificados y certificados, a cero costo cuando en cualquier consultora de mercado eso está entre 0,50 y 0,80 por ciento de sueldo por cada búsqueda", opuso el titular de la cartera de Trabajo provincial.



Expectativas



En paralelo, "tenemos el programa Abanderados funcionando, donde hay 75 abanderados que pasaron por una pasantía en el Estado. También tenemos el proyecto Alas, mediante una ley que permite a los emprendedores, porque el empleo no es sólo en relación de dependencia sino que puede darse a través de emprendimientos propios. Y a los emprendedores también los acompañamos en su proyecto y los certificamos ante ARBA para que con una facturación mensual de hasta 55.000 pesos por mes puedan eximirse del pago de Ingresos Brutos y eso para muchos es una ayuda importante".



Para reunir en un solo lugar a todas esas políticas públicas "el máximo nivel de concreción, entre otras cosas, es una feria de empleo que llamamos Conectamos Trabajo. En este caso, elegimos determinadas ciudades por su densidad poblacional, por la cantidad de jóvenes o por el entramado socio-productivo pueden tener un volumen que nos permita armar una feria de empleo donde podamos no sólo mostrarle a los jóvenes todas las herramientas que tiene a disposición para buscar empleo sino también para generar vinculaciones directas".



El martes próximo en el CEMO se instalará "un trailer de la Dirección General de Escuelas que permite hacer vía web y en forma instantánea un test vocacional para que los chicos puedan hacerlo en forma gratuita. Adicionalmente va haber entre 15 y 17 charlas a lo largo del día, dadas por especialistas de distintas áreas relacionadas con el trabajo del futuro, sobre cómo preparar su currículum y cómo prepararse para una entrevista".



Villegas espera repetir en Olavarría la repercusión de la primera edición. "Cuando lo hicimos en Mar del Plata tuvimos una preinscripción de 15.000 personas, vinieron 9.600 en forma presencial y terminamos generando 2.500 puestos de trabajo, 70 por ciento para la temporada y el 30 por ciento durante todo el año, que en ese trimestre representó el 35 por ciento de las altas netas que hubo en esa región".

Segunda



La Feria Conectamos Trabajo edición Olavarría constituirá la segunda Feria de Empleo organizada por la Provincia de Buenos Aires y cuenta con la participación organizativa del Municipio. La primera edición se concretó en Mar del Plata.



El evento se desarrollará el martes próximo de 9 a 18 en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO), donde ya se confirmaron alrededor de 1.800 inscriptos vía web, a través del Portal Empleo.



Para el evento se contará con 29 empresas de la ciudad con promoción de ofertas laborales en la Feria. Habrá 16 organismos públicos nacionales y provinciales que expondrán su oferta de programas y actividades.



También el aspecto formativo estará presente a través de 15 talleres de formación y charlas de especialistas. Además, se dispondrá de 4 aulas móviles con herramientas para "diseñar tu futuro profesional, armar tu CV y conocer sobre los cursos de formación profesional".



"Esperamos que todo el mundo tenga una experiencia saludable"



El ministro Marcelo Villegas señaló que en esta segunda edición de la feria Conectamos Trabajo también se contará con un sector específico donde "va a haber charlas también para las empresas sobre crédito fiscal, que presentamos hace poco con la gobernadora María Eugenia Vidal y tenemos 120 millones de pesos disponibles de la Provincia con Nación en créditos fiscales".



Esa posibilidad sólo será accesible para "las empresas o instituciones que decidan invertir en un centro de formación para capacitar a su propia gente o de la comunidad", detalló el funcionario. Una vez concretada esa decisión "van a obtener certificados para pago de impuestos hasta cubrir los 120 millones de pesos".



En resumen, Villegas consideró que la del martes próximo "va a ser una Feria muy completa, compacta y al final del día esperamos que todo el mundo tenga una experiencia saludable de lo que es el mundo del empleo y la búsqueda de empleo". En ese sentido, detalló que "hay tres grupos de personas que asisten: los jóvenes que están terminando el secundario, las personas que tienen un trabajo y buscan una mejora en sus ingresos o cambiar de trabajo, y los que están desempleados".



Alrededor de 1.800 inscriptos y 29 empresas en el CEMO



Luego de explicar el modo en que se articula desde el Estado, con empresas, gremios y ONGs para tratar de simplificar el acceso al trabajo a una importante franja etaria que abarca entre los 18 y los 30 años, el Ministro de Trabajo bonaerense brindó un panorama sobre lo que encontrarán los asistentes en la Feria.



En este caso, "vamos a llevar a cabo el 2 de julio en el Centro de Exposiciones junto al intendente Ezequiel Galli, donde hasta el viernes había 1.800 participantes inscriptos vía web, donde cada uno nos deja un correo y nosotros los contactamos por esa vía y les damos un horario donde lo vamos a estar esperando, así no hacen cola".



Así, expuso que la recepción de los inscriptos será personalizada. "Cuando llega al predio tratamos que la experiencia sea lo más positiva posible. No queremos hacer una feria donde la gente va con el diario bajo el brazo para buscar trabajo o una changa sino que los llamamos por el nombre".



En el CEMO "se van a encontrar con 29 empresas de la región más algunas cámaras empresarias y con universidades de la región porque van muchos chicos que están terminando el secundario, lo cual les va a permitir orientar y avizorar su futuro". Inclusive, "va a haber un stand del área de gestión de recursos humanos de la Policía de la Provincia, uno del Servicio Penitenciario, del Ejército Argentino, y en próximas versiones vamos a estar sumando a Gendarmería y a Prefectura", adelantó.



Villegas consideró de suma importancia que en la segunda edición "también va a haber un stand de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, con la presencia del ministro Jorge Elustondo, donde va a haber una presentación de lo que estamos haciendo en robótica en las escuelas, donde hoy ya hay 2.000 escuelas de la Provincia que tienen robótica como parte de su currícula estándar".



Asimismo, "va a estar la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, con un stand que muestra en realidad virtual, donde acerca a los participantes cuestiones relacionadas con la higiene y la seguridad laboral. También va a haber 4 trailers, algunos de organizaciones sindicales y otros de los centros de formación, que van a dar clases teórico prácticas de determinadas cuestiones, como por ejemplo gastronomía".